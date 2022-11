IKEA założyła klubu lojalnościowy. Ma lepiej odpowiadać na potrzeby rynku, w tym także partnerów B2B.

IKEA przeprowadziła ponad 1 tys. wywiadów w lokalnych firmach na całym świecie.

Uzyskała wiedzę o sytuacji i potrzebach mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

IKEA Business Network ma pomagać w rozwoju firm.

18 proc. sprzedaży IKEA​ w roku rozliczeniowym 2022 było zrealizowanych na fakturę z polskim NIP-em.

W sumie w ubiegłym roku obroty ze sprzedaży dla firm wyniosły ponad 1 mld zł. Zakupy w IKEA zrobiło ponad 450 tys. firm.

Marka chce dostarczać firmom to, czego faktycznie potrzebują:

dopasowany asortyment,

inspirujące rozwiązania,

optymalnie skonstruowane usługi,

obsługę wysokiej jakości.

W IKEA dla Firm można już skorzystać z takich usług jak:

planowanie i projektowanie wnętrz,

zakupy z odroczonym terminem płatności,

leasing.

Klienci biznesowi doceniają współpracę z IKEA

87 proc. badanych jest z niej zadowolonych,

84 proc. uważa, że to była dobra inwestycja.

Biznes to relacje

Mikro i małe biznesy, które stanowią w Polsce ok. 97 proc. wszystkich firm na rynku.

Chcąc lepiej odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców, IKEA oferuje im możliwość uczestnictwa w klubie lojalnościowym IKEA Business Network.

Dzięki IKEA Business Network stworzymy trwalsze relacje z naszymi klientami biznesowymi i pomożemy im w ich biznesach – mówi Damian Łuczkowski, Krajowy Kierownik ds. Klientów Biznesowych, IKEA Retail w Polsce.

IKEA spodziewa się, że w ciągu najbliższych lat IKEA dla Firm będzie jednym z najważniejszych czynników wzrostu w całej sprzedaży IKEA, a założony właśnie klub odegra w tym procesie kluczową rolę.

Prowadząc mały lub średni biznes i zatrudniając pracowników, wielu przedsiębiorców mierzy się z wyzwaniem zaplanowania funkcjonalnej przestrzeni.

Chodzi o jej wyposażenie, a także o stworzenie najlepszych warunków do pracy.

To właśnie z myślą o swoich klientach biznesowych IKEA stworzyła nowy klub lojalnościowy IKEA Business Network.

Klub zapewnia profesjonalne wsparcie przy urządzaniu firmy mniejszym kosztem.

Usługa dotyczy różnych sektorów działalności:

biur,

pensjonatów,

mieszkań pod wynajem,

miejsc do prowadzenia handlu

usług.

Od teraz członkowie klubu mogą skorzystać z darmowej sesji z konsultantem IKEA dla Firm, który:

udzieli porady w kwestii aranżacji wnętrza

dobierze produkty,

skonsultuje projekt przestrzeni firmowej klienta,

pomoże w przygotowaniu listy zakupów.

Dzięki kompleksowej ofercie IKEA przedsiębiorca prowadzący pensjonat i właścicielka salonu urody znajdą tu przystępne cenowo rozwiązania dla swojego biznesu.

IKEA dla każdego biznesu

Swoim klientom biznesowym marka umożliwia zakupy z odroczonym terminem płatności lub leasing.

Wybierając IKEA klient może liczyć na pełną usługę, poprzez etapy

projektowania,

zakup,

transport

profesjonalny montaż.

W ramach klubu IKEA oferuje usługę projektowania wnętrz firmowych za połowę standardowej ceny.

Wszystko o po to, by małe i średnie firmy mogły inwestować środki i czas w to, co najważniejsze – w swój rozwój.​

IKEA Business Network

Rejestracja oraz członkostwo w klubie są całkowicie bezpłatne.

Do klubu można łatwo dołączyć poprzez stronę IKEA.pl.

Wszystkie korzyści dostępne są po zalogowaniu na konto oraz w sklepie IKEA po okazaniu wirtualnej karty członka klubu.

Jej administratorem może zostać dowolny pracownik firmy, niekoniecznie jej właściciel.

Jeśli przedsiębiorca ma już konto IKEA dla Firm, może je uaktualnić, dołączając do Klubu. Nadal będzie miał wszystkie funkcje konta IKEA dla Firm, w tym historię transakcji i możliwości zapraszania współpracowników, ale zyska też wiele dodatkowych, darmowych korzyści wynikających z członkostwa.

Jesteśmy, by Ci w tym pomóc

IKEA Business Network oferuje także serie szkoleń online.

Marka dzieli się w nich swoją wiedzą o:

podstawach biznesowych,

dbaniu o zespół

rozwiązaniach dla każdej przestrzeni.

W ramach członkostwa w klubie właściciele firm oraz ich pracownicy mogą korzystać z kafeterii zniżek.

Są one oferowane przez zewnętrznych partnerów. Większość małych firm nie mogłaby z nich skorzystać, gdyby nie wspólna siła IKEA Business Network.

Prowadzenie firmy z IKEA się po prostu opłaca!

Ogólnopolska kampania startuje 14 listopada promocyjna IKEA Business Network potrwa do połowy grudnia.

Do rozpowszechnienia kampanii wykorzystywane są odpowiednio targetowane, zasięgowe emisje digitalowe.

W ramach digitalu prowadzone są działania programatyczne display i video oraz emisja w mediach społecznościowych.

Główna myśl kreatywna opiera się na haśle „Jesteśmy, by Ci w tym pomóc”.

Za strategię, przygotowanie kreacji i produkcję odpowiada VMLY&R.

Mediami, planowaniem i zakupem zajął się dom mediowy WaveMaker.

Za komunikację PR odpowiada agencja Garden of Words.

