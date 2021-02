Ikea mobilnie w Tychach

Otwarcie Mobilnego Punktu Odbioru Zamówień IKEA w Tychach to dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców miasta, ale także dla klientów IKEA z powiatów mikołowskiego, pszczyńskiego, czy bieruńsko-lędzińskiego. Dobra, bo bliższa i szybsza, alternatywa dla zakupów w sklepie IKEA w Katowicach. Pierwsze zamówienia, które można składać od wtorku 16 lutego, zostaną dostarczone do klientów jeszcze w tym tygodniu.

- Koszt usługi „Zamów i odbierz”, którą wybiera się po dokonaniu transakcji, to 29 zł bez względu na wielkość zamówienia Nie ma także ograniczeń wagowych. Klient niezależnie od tego, czy kupi na przykład sam materac, czy kuchnię zapłaci za dostawę taką samą cenę - tłumaczy Monika Kosakiewicz-Komasara, kierownik ds. klienta biznesowego, lokalnego marketingu / zrównoważonego rozwoju IKEA w Katowicach.

Mobilny Punkt Odbioru Zamówień IKEA w Tychach jest wzorowanym na koncepcji IKEA NEAR YOU w Danii. Zlokalizowany jest na parkingu sklepu E.Leclerc przy ul. Budowlanych 75 na Osiedlu B. Działa on od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 19.00, a także w soboty i niedziele (handlowe) od 9.00 do 12.00. W województwie śląskim podobne Mobilne Punkty Odbioru Zamówień IKEA funkcjonują także w Rybniku oraz Tarnowskich Górach. Ponadto klienci mogą korzystać z Punktów Odbioru Zamówień IKEA w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie oraz Bielsku-Białej.

- Pandemia przyśpieszyła zmianę nawyków zakupowych, dlatego cały czas testujemy i wprowadzamy nowe możliwości, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Dzięki temu za pomocą kanałów online mogą oni nie tylko kupić produkty z naszego sklepu, ale także skorzystać z usługi zdalnego planowania i projektowania wnętrz. Nie wychodząc z domu, wspólnie z konsultantem IKEA, nasi klienci mogą na przykład zaplanować swoją wymarzoną szafę PAX lub kuchnię, a następnie odebrać w Mobilnym Punkcie Odbioru Zamówień IKEA. Przyświeca nam hasło „IKEA bliżej niż myślisz”, dlatego konsekwentnie kontynuujemy rozwój w kierunku wielokanałowości. Ważne jest dla nas, aby być wsparciem dla naszych klientów w dostosowywaniu mieszkań do nowych wyzwań. W ostatnim roku wszędzie i niemal dla wszystkich dom stał się centrum świata - mówi Monika Kosakiewicz-Komasara.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl