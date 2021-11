Ikea na COP26 debiutuje z przewodnikiem dla firm. Ma pomóc zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza

Przewodnik jest opracowywany przez Koalicję Klimatu i Czystego Powietrza oraz Sztokholmski Instytut Środowiska (SEI) we współpracy z IKEA.

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie zanieczyszczenie powietrza skraca życie miliardów ludzi na całym świecie nawet o sześć lat - czytamy w komunikacie IKEA.

Przewodnik zawiera metody ilościowego określania emisji, które prowadzą do szkodliwych dla zdrowia cząstek stałych i powierzchniowego ozonu (O3) ze wszystkich źródeł w łańcuchu wartości firmy. Ma na celu pomóc firmom w zwiększeniu wydajności w ich programach dotyczących klimatu i czystego powietrza.

- Czyste powietrze nie powinno być luksusem dla nielicznych. Firmy mają duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza, ale brakuje im narzędzi do pomiaru i podejmowania działań. Ten przewodnik dotyczący zanieczyszczenia powietrza wypełnia tę lukę i umożliwia firmom podjęcie wspólnych działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza i ograniczenia zmian klimatycznych do 1,5°C. Przewodnik został zaprojektowany, tak aby był łatwy w użyciu dla firm, w tym tych o złożonych łańcuchach dostaw – mówi Andreas Ahrens, szef działu klimatu w Grupie Inter IKEA.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przewodnik zostanie oficjalnie opublikowany w 2022 roku. Już na COP26 zostanie udostępniony do konsultacji i zachęcenia jak największej liczby firm do przyłączenia się do IKEA w testowaniu wytycznych. Umożliwi to firmom już w 2022 roku rozpoczęcie mierzenia swojego wpływu na zanieczyszczenie powietrza i podjęcie niezbędnych działań w celu jego ograniczenia tam, gdzie mają one największy wpływ.

- Zanieczyszczenie powietrza jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego i napędza kryzys klimatyczny. To nowe podejście, aby patrzeć nie tylko na bezpośrednie emisje, ale zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza wzdłuż i w ramach całego łańcucha dostaw, jest niezbędne dla firm, aby zmniejszyć emisje na dużą skalę – powiedziała Martina Otto, pełniąca obowiązki szefa Sekretariatu Koalicji na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza. -Ten przewodnik jest ważnym pierwszym krokiem, jaki firmy mogą podjąć, aby określić, gdzie można dokonać redukcji, aby mogły działać.