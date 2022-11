Właściciel IKEA, Ingka Group uruchomił fundusz socjalny o wartości 10 mln euro oraz wprowadził większe zniżki dla pracowników na produkty żywnościowe i pomagające oszczędzać energię.

W ubiegłym tygodniu detalista Ingka Group, właściciel IKEA, zapowiedział wprowadzenie dwóch nowych form wsparcia dla pracowników.

Na wszystkich rynkach Ingka Group na świecie dostępny będzie fundusz socjalny i większe zniżki na produkty dla pracowników.

W ramach funduszu socjalnego będzie można uzyskać wsparcie np. na opłacenie rachunków za energię czy pokrycie kosztów mieszkania.

Zniżki dla pracowników podwojono do 30%. Obejmują produkty żywnościowe w Swedish Food Markets oraz ponad 2000 produktów wyposażenia domu.

Pierwsza z nich to fundusz socjalny o wysokości 10 mln euro, mający na celu wsparcie pracowników, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy w czasach kryzysu związanego z kosztami utrzymania do końca roku podatkowego. Co ważne, wsparcie obejmie każdy kraj, w którym działalność prowadzi Ingka Group. Jednorazowa pomoc finansowa będzie oferowana na przykład na opłacenie rachunków za energię elektryczną czy pokrycie kosztów mieszkaniowych.

Znajdujemy się w innej rzeczywistości, wywołanej kryzysem energetycznym i inflacją – mówi Ulrika Biesèrt, menedżer ds. ludzi i kultury w Ingka Group, podkreślając, że to, w jaki sposób firmy zachowują się w czasach kryzysu będzie zapamiętane. – Wielu z nas nie doświadczyło czegoś takiego wcześniej, a każdy dzień jest nową nauką i przypomnieniem, że dobre samopoczucie ludzi jest podstawą naszej działalności – dodaje Biesèrt.

Większe zniżki dla pracowników oznaczają w praktyce podwojenie dotychczasowych zniżek do 30% na produkty żywnościowe zakupione w Swedish Food Markets IKEA oraz na ponad 2000 produktów wyposażenia domu, ułatwiających oszczędzanie energii. Podobnie jak w przypadku funduszu socjalnego, zniżki będą dotyczyć wszystkich rynków Ingka Group.

Oprócz podwojenia rabatu na podstawowe produkty takie jak kulki roślinne, ryby i owoce morza oraz ziemniaki w marketach Swedish Food Markets, skupiamy się także na produktach przydatnych w oszczędzaniu energii, wody i odpadów spożywczych, takich jak krany oszczędzające wodę, żarówki, narzuty na łóżko czy urządzenia domowe – mówi Tolga Öncü, kierownik ds. operacji detalicznych w Ingka Group.

Działania ogłoszone w czwartek przez Ingka Group są inicjatywami podejmowanymi na poziomie globalnym. Dodatkowo wiele lokalnych rynków wdrożyło swoje działania wspierające.

