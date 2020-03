IKEA nie planuje budowy sklepu w Częstochowie

Pierwsze informacje na temat budowy sklepu IKEA w Częstochowie pojawiły się już 10 lat temu, kiedy Szwedzi kupili grunty przy trasie DK1. Koncern przez ten czas realizował inwestycje w innych miastach Polski, jednak nie w Częstochowie. IKEA poinformowała, że przez wzrost cen materiałów i usług budowlanych zrezygnowała w tamtejszej inwestycji – czytamy na gazeta.pl.

Gazeta.pl ustaliła ponadto, że miasto nigdy nie otrzymało oficjalnej informacji od szwedzkiej firmy, że ta planuje w Częstochowie budowę sklepu. Przypuszcza się, że koncern był zainteresowany budową w mieście centrum logistycznego.

Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy Częstochowy na zakupy do IKEI będą musieli wciąż jeździć do Katowic. - Wkrótce planujemy otwarcie punktu odbioru zamówień w Częstochowie – zapowiada na łamach gazeta.pl Małgorzata Jezierska z biura prasowego Ikei.