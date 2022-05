IKEA organizuje Dzień Dziecka

IKEA zaprasza na Dzień Dziecka.

Działania organizowane są w ramach aktywacji omnichannelowej, która będzie obejmować wybrane media sklepowe oraz kanał online.

W trakcie pandemii nawyki zakupowe uległy zmianie, a duża część sprzedaży przeniosła się do internetu, IKEA ponownie zaprasza do odwiedzania salonów i wzięcia udziału w aktywacji z okazji Dnia Dziecka. Ma to być okazja do spędzenia czasu z bliskimi.

Pomiędzy 20 maja a 1 czerwca​ br. w wielu sklepach IKEA będzie można spędzić rodzinnie czas i wziąć udział w zabawie polegającej na odszukaniu zaginionego pluszaka. Na specjalnym formularzu wystarczy zanotować, przy jakim produkcie znajduje się odnaleziona zabawka, aby odebrać nagrodę. Ponadto w tych dniach w Restauracjach IKEA obowiązywać będzie specjalna promocja – za każde wydane 30 zł klienci otrzymają rabat 10 zł na zakup wybranych zabawek.

Instagramowym fanpage'u marki będzie konkurs na maskotkę z oferty IKEA.

Dla klubowiczów IKEA Family przygotowano coś specjalnego. Od 04.05 do 1.06 br., obowiązywać będzie dostawa za 1 zł przy zakupach online za minimum 69 zł.