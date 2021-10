IKEA otworzy pop up w centrum handlowym Atrium Copernicus w Toruniu

Do końca roku działa sklep IKEA w Blue City.









Sklep IKEA w centrum handlowym Blue City będzie działał tylko do końca tego roku, ale firma otworzy już wkrótce kolejny punkt w galerii. Powstanie on w Atrium Copernicus w Toruniu - podało centrum. To debiut szwedzkiej sieci w tym mieście.