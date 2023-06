O rozwoju sklepów IKEA, nowych otwarciach oraz formatach, a także priorytetach firmy mówi Małgorzata Bochenek, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Transformacji w IKEA Retail w Polsce.

Kierunki strategiczne, jakie IKEA obrała wiele lat temu pozwalają budować odporność w trudniejszych czasach.

IKEA Retail zatrudnia niemal 6 tysięcy pracowników.

Priorytetem IKEA jest utrzymanie jak największej przystępności cenowej dla wielu ludzi.

IKEA rozwija nowe usługi, takie jak usługi cyrkularne czy finansowe.

Coraz bardziej popularne stają się wśród konsumentów tzw. zakupy z drugiej ręki.

IKEA wprowadza nowy, mniejszy format sklepów, który znajduje się najczęściej w pobliżu miejsc, w których mieszka lub pracuje wiele osób.

Inflacja, wysokie stopy procentowe, koszty energii - jak odbija się obecna sytuacja na wynikach IKEA?

Małgorzata Bochenek, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Transformacji w IKEA Retail w Polsce: Jak każda inna firma odczuwamy skutki obecnej sytuacji ekonomicznej. Natomiast nasza struktura, model biznesowy i konsekwentnie realizowane strategie długoterminowe, takie jak na przykład inwestycje w odnawialne źródła energii, pozwala nam na utrzymywanie stabilnej pozycji w tak niestabilnym, zmiennym otoczeniu zewnętrznym.

IKEA jako firma globalna funkcjonuje w globalnym łańcuchu wartości. Posiadamy także własną produkcję, mamy w związku z tym wpływ na metody i procesy produkcyjne, a także sieć logistyczną. Staramy się zatem stale dbać o efektywność kosztową w całym łańcuchu wartości. Regularnie monitorujemy sytuację i musimy reagować na rosnące obecnie ceny zakupu, przede wszystkim surowców i energii, mające duży wpływ na wzrost kosztów produkcji, a tym samym na ceny produktów w sklepach IKEA. Jednak strategia przystępności cenowej pozostaje dla nas kluczowa i na stałe wpisana jest w naszą działalność, na każdym jej etapie.

Dodatkowo sytuacja zewnętrzna pokazała nam, że kierunki strategiczne, jakie obraliśmy wiele lat temu, np. efektywne wykorzystywanie zasobów, inwestycje w odnawialne źródła energii, praca z efektywnością energetyczną na poziomie naszych sklepów, nie tylko może oddziaływać pozytywnie na naszą planetę, ale pozwala nam równocześnie budować naszą odporność w trudniejszych czasach.

Sklepy IKEA są na polskim rynku już od ponad 30 lat, a firma rozpoczęła współpracę z Polską ponad 60 lat temu. W IKEA Retail zatrudniamy niemal 6 tysięcy pracowników. Pomimo sytuacji zewnętrznej inwestujemy i planujemy wciąż inwestować, aby rozwijać nas jako włączające i przyjazne miejsce pracy, być jak najbardziej dostępni i przystępni cenowo dla konsumentów

Jak te czynniki wpływają na zachowania konsumentów?

Obserwując zachowania zakupowe klientów można stwierdzić, że coraz więcej zakupów dokonywanych jest w bardziej zaplanowany sposób, często na podstawie określonego budżetu. Klienci nie rezygnują całkowicie z zakupów, jednak często decydują się na produkt z niższego przedziału cenowego aniżeli wcześniej planowali, ale który nadal spełnia ich potrzeby oraz funkcję. Inni korzystają z naszej oferty rat 0 proc. dostępnej przez cały rok, również w kanale online. To, co również można zaobserwować, to jeszcze większa liczba klientów szukających okazji oraz promocji. Stąd między innymi wniosek, że szeroki wybór produktów o dobrej jakości w przystępnych cenach (tzw. “value for money”) będzie miał znaczenie dla konsumentów podczas wybierania marki, z którą wyposażą swoje mieszkania czy domy – obecnie i w przyszłości.

Czy IKEA nie odczuwa tego, że nasze portfele są chudsze?

Oczywiście mamy świadomość zachodzących zmian, ale jednocześnie staramy się z optymizmem patrzeć w przyszłość. Naszym priorytetem jest utrzymanie jak największej przystępności cenowej dla wielu ludzi, szczególnie teraz, gdy widzimy rosnące koszty utrzymania. Dlatego też, stale inwestujemy w nasz rozwój.

Na przystępność cenową wpływa np. efektywny system dystrybucji. W ostatnich miesiącach otworzyliśmy drugi magazyn do obsługi zamówień paczkowych. To dla nas kolejny krok w rozwoju omnikanałowości, w konsekwencji poprawa doświadczeń zakupowych, ale też oznacza większą dostępność oraz przystępność cenową dla naszych klientów. Rozwijamy też nowe usługi, takie jak usługi cyrkularne czy finansowe .

Obserwujemy, że coraz bardziej popularne stają się wśród konsumentów tzw. zakupy z drugiej ręki. W IKEA, od kilku lat obchodzimy Green Black Friday, w trakcie którego promujemy rozwiązania dostępne u nas przez cały rok i mające na celu zapobieganie nadmiernej konsumpcji w trosce o zasoby i planetę.

Chcemy pomóc ludziom żyć w bardziej zrównoważony sposób i zachęcamy ich do dokonywania świadomych wyborów. Efektem tych starań jest właśnie usługa „Oddaj i Zyskaj”, w ramach której klienci mogą odsprzedać nam meble IKEA, których już nie potrzebują, a my pomagamy im znaleźć nowy dom. Dzięki temu, klienci mają również możliwość zakupu produktów używanych tzw., „drugiej szansy” i z pewnego źródła, jakim są w IKEA „Okazje na Okrągło”. Przez pierwsze dwa tygodnie zeszłorocznej kampanii zainteresowanie usługą „Oddaj i Zyskaj” wzrosło blisko trzykrotnie, co potwierdza nam tylko, że klienci są zainteresowani tego typu usługami cyrkularnymi i dostępem do przystępnej cenowo oferty dobrych i jakościowych produktów ze sprawdzonego źródła.

Chcemy oferować produkty o pięknym wzornictwie i funkcjonalności. Takie, które są zrównoważone, dobrej jakości i dostępne dla wielu klientów. W IKEA nazywamy to „Demokratycznym Wzornictwem”, ponieważ wierzymy, że każdy powinien mieć dostęp do dobrych artykułów wyposażenia domu.

Jakie IKEA ma plany w Polsce?

Celem IKEA jest nieustannie zwiększanie naszej dostępności dla naszych klientów. Chcemy ten cel realizować poprzez dalszy rozwój w środowisku omnikanałowej sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu rozwiązań zapewniających jak najlepsze doświadczenia zakupowe. Wprowadzamy nowe fizyczne formaty, ale jednocześnie inwestujemy w tradycyjne sklepy i dotychczasowe miejsca spotkań z klientami. Klienci mogą dziś spotkać się z nami w 11 sklepach stacjonarnych, 7 Studiach Planowania IKEA albo przy okazji odbioru zamówień w 86 Punktach Odbioru Zamówień i Skrytkach IKEA zlokalizowanych na terenie sklepu w Łodzi, Gdańsku i na warszawskim Targówku, czy w automatach Paczkomat – w sumie w ponad 23 tysiącach punktów zlokalizowanych w całej Polsce. Wszystko po to, aby zagwarantować klientom bezproblemowe zakupy bez względu na to, jaki kanał zakupów i kontaktu z IKEA wybiorą.

Jednocześnie inwestujemy w rozwój naszych kanałów cyfrowych i od kilku lat notujemy wzrost udziału sprzedaży online. W minionym roku finansowym 2022 wyniósł on 29 proc. i nadal się utrzymuje.

Jako lider globalny czujemy odpowiedzialność, aby odpowiadać na największe wyzwania współczesnego świata, takie jak zmiany klimatu, niezrównoważoną konsumpcję i nierówności społeczne. Robimy to już od lat, konsekwentnie realizując naszą strategię People & Planet Positive, która została ogłoszona w 2012 roku. W ramach niej dążymy m.in. do tego, aby energia jaką zużywamy do prowadzenia naszego biznesu pochodziła ze źródeł odnawialnych. Dzięki inwestycji w farmy wiatrowe, taki cel w Polsce już osiągnęliśmy, produkując tyle energii, ile używają nasze sklepy, magazyny i biura Grupy Ingka w Polsce. Inwestujemy też w nasze sklepy, np. szczecińska IKEA posiada certyfikat BREEM. W tym roku rozpoczęliśmy inwestycje w technologie systemów chłodzenia i ogrzewania pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Nie zatrzymujemy się i planujemy dalsze inwestycje, m.in. w instalacje fotowoltaiczne.

Dodatkowo dążymy do tego, aby nasze dostawy były realizowane niskoemisyjnie. Już dziś około 60 proc. dostaw realizowanych w Warszawie to dostawy niskoemisyjne. Pracujemy świadomie z odpadami, np. dbając przy tym o obniżanie ich poziomu w IKEA Food (tzw. „Food waste watchers”). Chcemy bowiem tworzyć biznes „przyjazny ludziom i planecie”, co wymaga od nas dużej konsekwencji, całościowego i długofalowego myślenia.

Jak Pani sądzi - na ile jeszcze w Polsce jest miejsce dla IKEA?

Wierzę, że jeszcze sporo. Mamy unikalne 80 letnie doświadczenie, szeroką wiedzę na temat potrzeb naszych klientów, a nasze „Demokratyczne Wzornictwo” pokochali Polacy, którzy doceniają funkcjonalność i ponadczasowość naszych rozwiązań. Chcemy być bliżej ludzi i nieustannie dostosowywać się do ich potrzeb. Stąd, nieprzypadkowy rozwój IKEA w omnikanałowość, którą w IKEA rozumiemy jako dawanie klientom opcji wyboru najwygodniejszego dla nich miejsca i sposobu zakupów. Dla klienta istnieje jedna IKEA, bez względu na to czy produkty kupuje w sklepie stacjonarnym, online czy zamawia przez telefon, czy poprzez Aplikację Mobilną IKEA, którą w Polsce w ciągu ostatniego roku pobrało 1,7 mln użytkowników! Obecnie 20 proc. klientów IKEA to osoby korzystające z minimum dwóch kanałów sprzedaży w trakcie zakupów.

W Warszawie powstała kolejna placówka sieci IKEA. Czym wyróżnia się to miejsce?

Tak, otworzyliśmy studio planowania i zamówień IKEA w Westfield Mokotów. Wybór tego formatu, ale i miejsca nie jest przypadkowy. Nasz nowy format znajduje się najczęściej w pobliżu miejsc, w których mieszka lub pracuje wiele osób, zapewniając inspirujące, niedrogie i zrównoważone rozwiązania w zakresie wyposażenia. Przy wsparciu naszych projektantów, klienci będą mogli zaplanować funkcjonalne i dopasowaną na miarę swoich potrzeb kuchnię, spersonalizowaną szafę lub garderobę, jak również funkcjonalne rozwiązania do przechowywania w całym domu. Skonsultujemy tam również własne projekty klientów w oparciu o systemy modułowe IKEA oraz, co ważne, wszystko będzie można zamówić z dostawą do domu lub do wybranego punktu odbioru.

Ostatnie lata, to dla nas jako ludzi, ogromna refleksja na temat naszych domów i tego, jak mieszkamy. Gdy stały się one na wiele miesięcy naszymi biurami, szkołą, placem zabaw, restauracją, uświadomiliśmy sobie, jak bardzo mają wpływ na nasze samopoczucie, relacje z najbliższymi oraz równowagę w codziennym życiu. Zaczęliśmy być bardziej świadomi tego, w jaki sposób korzystamy z domowej przestrzeni i jak ją postrzegamy. Zaczęliśmy również bardziej świadomie podchodzić także do kwestii relaksu oraz aktywności, które mają wpływ na utrzymanie naszej równowagi psychicznej w domu - takich, jak sen, czas spędzany z partnerem czy partnerką, a także jedzenie i gotowanie. Stąd też potrzeba odświeżenia lub zaplanowania zmiany z ekspertem, który nie tylko zaproponuje najlepsze rozwiązanie, ale doradzi, co najlepiej sprawdzi się w danej przestrzeni oraz podzieli swoją wiedzą na temat urządzania.

W tym nowym formacie dostępni dla klientów jesteśmy również w Olsztynie, Toruniu, Zielonej Górze, Kielcach, Rzeszowie i Bielsku Białej. Dotychczasowe studia będziemy teraz adaptować do nowego konceptu, który cechować będzie jeszcze więcej inspiracji, próbników i miejsc do planowania dla naszych klientów.

Czy podobne studia będą powstawać w innych miejscach w Polsce?

Testowaliśmy to miejsce spotkania z klientem dwa lata, od jesieni 2021 roku. Powstał jako odpowiedź na rosnące potrzeby i wymagania klientów. Format ten, zarówno w Polsce jak i na świecie, okazał się potrzebny i doceniany przez konsumentów, w związku z tym jako organizacja globalna podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu go do portfolio nowych miejsc spotkań z klientami. W Polsce, do końca 2024 roku chcemy mieć ich w sumie 13 w różnych miastach Polski.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl