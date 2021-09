IKEA postawiła na emocje

W najnowszej kampanii szwedzkiej marki, hasło „Witaj w lepszym domu!” nabiera emocjonalnego znaczenia.

W najnowszym spocie IKEA meble i akcesoria wspierają bohaterów, jednak pozostają niewidoczne, bo nie są w nim najważniejsze. Stół staje się miejscem spotkania, schodki pomocą we wdrapaniu się na górę, a kubek gorącej herbaty nośnikiem uczucia. Fabuła przedstawia sytuacje z codziennego życia w domu – trudną rozmowę nastolatki z rodzicami, poznawanie młodszego braciszka, czy pełen namiętności pocałunek. Każda z postaci skupia się na tym, co czuje, nie na tym co ją otacza – rzeczy nie rozpraszają ich uwagi, mogą się stać niewidzialne, a emocje wychodzą na pierwszy plan.

Kampania jest zgodna z wizją i linią IKEA wspierania prawdziwego, codziennego życia w domu, łącząc je z potrzebami mieszkańców, nie tylko tymi racjonalnymi, ale także emocjonalnymi. To jednocześnie refleksja nad relacjami z najbliższymi w domach oraz mieszkaniach na całym świecie. Skupia się na osobistej hierarchii wartości, co obrazują krótkie sceny zawarte w filmach wideo.