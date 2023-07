80. urodziny IKEA na świecie, sześć dekad obecności w Polsce i ponad 30 lat od powstania pierwszych sklepów w naszym kraju. Droga, którą w 1943 roku rozpoczął Ingvar Kamprad, który mawiał: IKEA powstała w Polsce.

IKEA, z małej firmy założonej 28 lipca 1943 roku w Szwecji przez 17-letniego Ingvara Kamprada, stała się marką rozpoznawalną na całym świecie, działającą już w 31 krajach.

Obchodzone w tym roku 80-lecie istnienia jest okazją do prezentacji w Polsce kolejnej edycji raportu „Made in Poland”.

Przedstawia on wachlarz działalności poszczególnych spółek z korzeniami IKEA w naszym kraju i ich wpływu na funkcjonowanie marki na świecie.

Firma od ponad sześciu dekad produkuje w Polsce meble, a pierwsze jej sklepy działają tutaj już od 30 lat.

Najnowsza spółka – Ingka Investments Renewable Energy, powstała w 2022 roku.

W swojej działalności skupia się na inwestowaniu w OZE i wytwarzaniu oraz sprzedaży energii.

Tytuł raportu „Made in Poland” nie jest przypadkowy, ponieważ dynamiczny rozwój IKEA nie byłby możliwy bez Polski. Obecnie w naszym kraju działa 12 podmiotów mających swoje korzenie w IKEA, ale ta rodzina stale się powiększa.

Zajmują się one m.in. prowadzeniem sklepów, centrów handlowych, studiów planowania i zamówień. To także świadczenie usług: IT, finansowych i kadrowych oraz zarządzanie magazynami, portfelem nieruchomości, rozwój projektów biurowych, mieszkaniowych oraz hotelowych, zaopatrzenie sklepów i dystrybucja e-commerce.

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony kolejno z pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela firmy oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

Bardzo ważną działalnością jest produkcja mebli, materacy i artykułów wyposażenia wnętrz oraz współpraca z dostawcami. W zakres działalności spółek wchodzi także rozwój produktów, ich inżynieria oraz kontrola procesu projektowego, dzięki czemu IKEA od samego początku ma wpływ na końcowy produkt, w tym jego formę i cenę. Wszystkie biznesy IKEA łączy wspólny fundament, jakim jest Demokratyczny Design. To koncepcja, która oznacza, że każdy produkt i usługa na etapie projektu i wykonania jest rozpatrywany pod kątem jakości, funkcjonalności, formy, zrównoważonego rozwoju i niskiej ceny. Te filary projektowania są nieodłącznym elementem modelu biznesowego całej firmy.

„IKEA powstała w Polsce”

Początek długiej historii obecności sieci w Polsce miał miejsce w 1961 roku, kiedy złożył on pierwsze zamówienie na zakup krzeseł ÖGLA w fabryce w Radomsku. Obecnie Polska jest jednym z największych partnerów biznesowych firmy w Europie, a co piąty produkt IKEA na świecie powstaje w polskiej fabryce.

Ingvar Kamprad zwykł mawiać, że „IKEA powstała w Polsce”.

„To 80 lat, które pozwoliły stać się IKEA globalnym biznesem skupionym przede wszystkim na człowieku i środowisku. W Polsce jesteśmy ponad 60 lat i przez ten czas przeprowadziliśmy wiele inwestycji i rozwinęliśmy spółki, które wzajemnie się wspierają, a swoje korzenie mają właśnie w IKEA” – mówi Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

„Działalność wszystkich naszych biznesów jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji niesamowitych ludzi, z którymi pracujemy. Cieszę się, że nasz wkład w polską gospodarkę jest wymierny w postaci stabilnych miejsc pracy, odprowadzanych podatków, inwestycji oraz współpracy z naszymi partnerami i dostawcami, wśród których są zarówno duże i małe firmy. To właśnie dzięki temu dążymy do tworzenia lepszego codziennego życia dla wielu ludzi” - dodaje.

12 powodów do dumy

W 12 spółkach z korzeniami IKEA w Polsce pracuje ponad 17 tys. pracowniczek i pracowników, a aż 2,7 tys. z nich zostało zatrudnionych w roku finansowym 2022. Dla większości jest to dłuższy związek, ponieważ staż pracy w firmie wynosi średnio 7,5 roku. Tylko w IKEA Retail, czyli spółce odpowiedzialnej m.in. za sklepy, zatrudnionych jest 5,7 tys. osób. Spośród nich 58% stanowią kobiety, a 42% mężczyźni, zaś luka płacowa wynosi tutaj mniej niż 0,5%. Z kolei na stanowiskach kierowniczych kobiety i mężczyźni stanowią równo po 50%, a w kadrze zarządzającej kobiety stanowią aż 72%.

Firma ceni sobie też długofalową współpracę ze swoimi dostawcami i partnerami biznesowymi, z którymi bezpośrednio działa IKEA Purchasing. Są wśród nich dostawcy mebli, części do mebli, żywności i przewoźnicy. To łącznie 185 firm, które dają pracę ponad 75 tys. osób.

Wyniki finansowe

W roku finansowym 2022 spółki IKEA zapłaciły podatek CIT w wysokości 180,3 mln zł, a łączne składki na ubezpieczenie społeczne w tym okresie wyniosły 309,1 mln zł. Firmy patrzą optymistycznie w przyszłość i chcą związać się z Polską jeszcze mocniej. Prowadzą do tego inwestycje, których wartość w roku finansowym 2022 wyniosła 537,6 mln zł, a w roku 2023 szacowana jest na 702,3 mln zł.

Obecnie Polska jest drugim co do wielkości krajem produkującym meble i artykuły wyposażenia wnętrz dla IKEA.

Rocznie prawie 20% światowej produkcji firmy pochodzi z naszego kraju, a w przypadku mebli drewnianych odsetek ten wynosi aż 50%. Tym samym fabryka IKEA Industry w Zbąszynku uznawana jest za jeden z największych na świecie zakładów wytwarzających meble. Drewniane produkty IKEA posiadają certyfikat FSC (Forest Stewardship Council®), co oznacza, że drewno do ich produkcji zostało pozyskane w odpowiedzialny i zrównoważony sposób.

IKEA Made in Poland. Historia firmy na 80-lecie. fot. mat. pras.

IKEA w Polsce inwestuje też w OZE

Najnowsza spółka IKEA w Polsce – Ingka Investments Renewable Energy, prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii. W tej chwili zarządza 6 farmami wiatrowymi, co daje 180 MW aktywów OZE, które zostały zakupione za wartość 800 mln zł. W 2022 roku spółka nabyła kolejne 92 MW aktywów, o wartości 900 mln zł, które są obecnie w budowie, a składają się na nie: farma wiatrowa i park solarny.

Firma poszukuje także aktywnie możliwości powiększania i optymalizacji swojego portfolio. Uzyskana we wrześniu 2022 roku koncesja na obrót energią elektryczną umożliwia bezpośrednią sprzedaż energii odnawialnej wytwarzanej z własnych źródeł do łańcucha dostaw. IKEA cały czas produkuje więcej energii odnawialnej niż zużywa cała Grupa Ingka w Polsce. Wszystkie te działania zbliżają firmę do osiągnięcia celu pozytywności klimatycznej (net zero) do 2030 roku.

O IKEA

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Oferujemy funkcjonalne i dobrze zaprojektowane artykuły wyposażenia domu, które łączą jakość i przystępną cenę. Działamy w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, realizując strategię People & Planet Positive.

Grupa Ingka* w Polsce posiada obecnie 11 sklepów IKEA, 69 Punktów Odbioru Zamówień IKEA (łącznie z Punktami Mobilnymi) i 8 Studiów Planowania IKEA, które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem 5 centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 35 sklepów IKEA w Europie Środkowej i Wschodniej. Do Grupy Ingka należy również 6 farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zużycie energii związane z działalnością IKEA na polskim rynku.

*Grupa Ingka, dawniej znana jako Grupa IKEA, jest największym franczyzobiorcą IKEA. Na całym świecie zarządza blisko 400 sklepami w 32 krajach. Nazwa Ingka powstała od nazwiska założyciela IKEA – Ingvara Kamprada.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl