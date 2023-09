IKEA ogłasza rozszerzenie akcji naprawczej wybranych egzemplarzy luster LETTAN ze względu na pękające mocowania.

IKEA apeluje do wszystkich klientów, którzy nabyli lustro LETTAN z określonej partii produkcji, aby przestali go używać.

Apel by zamówili bezpłatne mocowania na wymianę.

IKEA opracowuje swoje produkty przy zachowaniu rygorystycznych zasad oceny ryzyka i testów bezpieczeństwa, aby mieć całkowitą pewność, że oferowane produkty są zgodne z przepisami i normami obowiązującymi we wszystkich krajach, gdzie prowadzona jest ich sprzedaż. Mimo to dotarły do nas informacje o przypadkach pękania mocowań utrzymujących lustro LETTAN na ścianie. W rezultacie lustro może spaść na podłogę.

LETTAN Lustro. Fot. Mat. pras.

W styczniu 2023 r. IKEA ogłosiła akcję naprawczą wybranych egzemplarzy luster LETTAN ze względu na pękające mocowania. Po przeprowadzeniu dalszych badań, jak również dodatkowych kontroli u naszych dostawców, ustaliliśmy, że wadliwe mocowania były używane w produkcji dłużej, niż początkowo było IKEA wiadome. Bezpieczeństwo naszych klientów to dla nas zawsze sprawa najwyższej wagi. Dlatego w ramach działań zapobiegawczych IKEA postawiła rozszerzyć akcję naprawczą.

Lustra LETTAN objęte obecnie akcją naprawczą:

wszystkie lustra LETTAN z oznaczeniem daty produkcji do 2105 (rok-tydzień) włącznie,

lustra LETTAN z numerem dostawcy 21944, z oznaczeniem daty produkcji do 2325 (rok-tydzień) włącznie.

Oznaczenie daty produkcji i numer dostawcy można znaleźć na etykiecie z tyłu lustra LETTAN. To przykładowa etykieta z numerem dostawcy (21944) i oznaczeniem daty produkcji (2105 = Rok Rok Tydzień Tydzień) zaznaczonymi na czerwono.

Wystarczy odwiedzić stronę Zamówienie | Części montażowe (ikea.com) lub skontaktować się z IKEA pod numerem telefonu 22 275 00 00 i złożyć zamówienie na odpowiednią liczbę części zamiennych o numerze katalogowym 139298/1.

IKEA przeprasza za wszelkie niedogodności, jakie może spowodować zaistniała sytuacja.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl