IKEA stawia na regionalizm - sięgnęła po lubelską tradycję

Studenci WSPiA zamienili ponadczasowe meble marki w małe dzieła sztuki, które w ramach bezpłatnej wystawy będzie można oglądać do końca lipca.

IKEA po lubelsku to wystawa zwieńczająca współpracę sklepu IKEA w Lublinie z Miastem Lublin i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w ramach projektu MATCH.

Wystawa dostępna jest dla wszystkich bezpłatnie do końca lipca 2022 roku w centrum handlowym Skende w Lublinie.

Sztuka towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Chętnie ozdabiamy nawet przedmioty codziennego użytku – dekoracja prostych, funkcjonalnych przedmiotów nie tylko upiększa, ale może również identyfikować przynależność. Obserwujemy to do dziś w niemal każdej dziedzinie rzemiosła i sztuki. Charakterystyka przedmiotu jest w pewien sposób podpisem jego autora. Mieszkańcy dawnej Lubelszczyzny stworzyli taki właśnie podpis językiem form, kolorów oraz wzorów. Zdobili nimi budynki, meble, ubrania i przedmioty codziennego użytku. Dzisiaj mogą zaistnieć na nowo, w dialogu z ponadczasowymi meblami IKEA.

Studenci kierunku Projektowania Wnętrz z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach przedmiotu Budownictwo wernakularne i kultura ludowa Europy Środkowowschodniej stworzyli wyjątkową kolekcję mebli ozdobionych tradycyjnymi ludowymi wzorami regionu. Pracowali na meblach z drugiej ręki dostarczonymi przez IKEA z działu sprzedaży okazyjnej circular hub. Idea recyklingu i dawania przedmiotom nowego życia jest marce bardzo bliska.

"IKEA Lublin od początku dąży do tego żeby być dobrym sąsiadem. W IKEA bliskie nam jest wspieranie każdego aspektu cyrkularności, a w tym przypadku młodzież nadaje nowe życie używanym produktom IKEA. To dla nas naprawdę wspaniała wiadomość – dlatego chętnie się angażujemy. Oby takich projektów w Lublinie było więcej. Ponadto chcemy żeby ludzie postrzegali Lublin jako miejsce do rozwoju przedsiębiorczości i chcemy je w tym wspierać. Jesteśmy dumni, że lubelska młodzież ma tak ciekawe wizje. Chętnie bierzemy udział w ich realizacji i cieszymy się, że możemy pomóc. Tradycja i poczucie przynależności jest bardzo ważne – to piękne, że młodzi doceniają swoje korzenie i w ten sposób chcą je manifestować" – mówi Maria Szymańska, Dyrektorka Regionu IKEA Lublin.

Projekt powstał w ramach inicjatywy MATCH – projektu stworzonego w 2020 roku przy współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Jego celem jest spotkanie przedsiębiorców z ambitnymi studentami przy wspólnych projektach. To świetna okazja do rozwinięcia skrzydeł przez młode, ambitne osoby, a dla przedsiębiorstw możliwość pracy z świeżymi nieograniczonymi niczym umysłami studentów.

"Miasto Lublin jako jeden z celów obecnej Strategii Lublin 2030 obrał wsparcie rozwoju kreatywności, innowacji i relacji pomiędzy ekosystemami gospodarczymi. Jedną z potrzeb, na przeciw której wychodzimy, jest rozwój współpracy pomiędzy rozpoczynającymi swoją drogę zawodową studentami kierunków kreatywnych w Lublinie, a przedsiębiorstwami z naszego miasta. Celem inicjatywy MATCH jest wprowadzenie studentów na lokalny rynek pracy i zapoznanie ich z jego oczekiwaniami. Przedsiębiorcy dzięki temu również mają możliwość poznania przyszłych pracowników, współpracowników oraz wzbogacenia swojej firmy o nowe rozwiązania związane z promocją i reklamą" – opowiada Jacek Jakubowski, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, UM Lublin.

Wystawa prac mebli przygotowana została pod kierunkiem dr Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej. Ponadto, grupa studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stworzyła film inspiracyjny z okazji 5-lecia IKEA Lublin (pod kierunkiem dr Sławomira Plewko).

W ramach inicjowanej przez Miasto Lublin współpracy powstały również po cztery neony autorstwa studentki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Miruny Gheordunescu, grafiki do aplikacji promującej ekologiczne rozwiązania w zakresie segregacji śmieci autorstwa Darii Morgen, projekt identyfikacji graficznej „Strefa psa” dla firmy SKENDE czy projekt tablicy informacyjnej „Inaczej” dla firmy SKENDE.