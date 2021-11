IKEA szykuje kolejne zmiany. Wycofa plastik z opakowań

IKEA wycofa plastik z opakowań konsumenckich. Proces będzie realizowany etapami, dla nowych produktów do 2025 r., a asortymentu bieżącego - do 2028 r.

IKEA dąży do ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych i zanieczyszczenia oraz pracuje nad rozwiązaniami opakowaniowymi skoncentrowanymi na odnawialnych źródłach energii oraz materiałach pochodzących z recyklingu.

IKEA już znacznie zmniejszyła ilość plastiku używanego w rozwiązaniach opakowaniowych.

Obecnie mniej niż 10 proc. całkowitej ilości materiałów opakowaniowych wykorzystywanych rocznie przez IKEA to tworzywa sztuczne.

Usuwając tworzywa sztuczne z opakowań konsumenckich, IKEA będzie kontynuować dążenie do używania wyłącznie materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

- Wycofywanie plastiku z opakowań konsumenckich to kolejny duży krok na naszej drodze do uczynienia rozwiązań opakowaniowych bardziej zrównoważonymi, wspierania ogólnego zaangażowania w zmniejszenie zanieczyszczenia plastikiem i opracowywanie opakowań z materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu. Zmiana będzie następować stopniowo w nadchodzących latach i będzie koncentrować się głównie na papierze, ponieważ jest on zarówno przetwarzalny, odnawialny, jak i powszechnie poddawany recyklingowi na całym świecie – mówi Erik Olsen, kierownik ds. opakowań i identyfikacji w IKEA of Sweden.

Rocznie IKEA wydaje ponad 1 miliard euro na około 920 tys. ton materiałów opakowaniowych. Odejście od plastiku w opakowaniach konsumenckich będzie wymagało opracowania nowych rozwiązań, a także ścisłej współpracy z zespołami ds. rozwoju produktu i dostawcami IKEA na całym świecie. Opakowania z tworzyw sztucznych mogą pozostać w niektórych częściach asortymentu żywności IKEA, gdzie są potrzebne do zapewnienia standardów jakości i bezpieczeństwa żywności po 2028 r., w którym to przypadku będą pochodzić ze źródeł odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

- „Pomysłowość jest częścią dziedzictwa IKEA, a opakowanie nie jest pod tym względem wyjątkiem. Odejście od plastiku w naszych rozwiązaniach w zakresie opakowań konsumenckich będzie bez wątpienia trudnym zadaniem w nadchodzących latach. Dzięki temu ruchowi staramy się pobudzić innowacje w zakresie opakowań i wykorzystać naszą skalę i zasięg, aby mieć pozytywny wpływ na szerszą branżę poza naszym łańcuchem dostaw – mówi Maja Kjellberg, lider ds. rozwoju opakowań w IKEA of Sweden.