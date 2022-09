IKEA w jesiennym rytmie

Tegoroczna jesienna oferta IKEA współgra z naszymi nastrojami.

Produkty można podzielić na dwa odrębne style.

Dużo jest motywów roślinnych i folkowych.

Lekiem na tęsknotę za latem są… kwiaty i zieleń. Nie brakuje ich w nowościach IKEA. Obecne na plakatach, poduszkach, zasłonach i pudełkach do przechowywania tworzą ciepłą, dekoracyjną atmosferę. Paleta kolorów ziemi wprowadza aurę tajemniczości i przytulności, której ciężko się oprzeć.



Myślę, że kiedy pracuje się nad projektem bardzo powoli, dzieje się coś wyjątkowego – czuje się go pod palcami, w całym swoim ciele i sercu. Mam nadzieję, że kiedy tworzę coś wolniej, moje projekty są bardziej ponadczasowe i przetrwają dłużej – mówi Hanna Wendelbo, projektantka.

Świat barw zainspirowany ludowymi szwedzkimi wzorami stoi otworem, odkryjemy go w nowościach zaprojektowanych przez Friso Wiersme i Evę Lundgreen.

