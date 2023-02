IKEA planuje otwarcie kolejnej placówki swojej sieci w Warszawie. Jej format będzie inny od dotychczasowych dużych, wielkopowierzchniowych marketów meblowych. Ma powstać w Westfield Mokotów i będzie pełnić inną rolę niż duże sklepy.

Nowa IKEA powstanie w Warszawie.

Znana sieć sklepów uruchomi kolejną placówkę w stolicy, po tym jak niedawno zamknięto sklep w Blue City.

Teraz w IKEA klienci będą mieli możliwość zaplanowania w niej urządzenia np. swojej kuchni lub sypialni.

Możliwe będzie również składanie zamówień z dostawą do domu.

Jak informuje portal WitrualneMedia.pl, sieć IKEA uruchomi w Warszawie kolejną placówkę. Nie będzie to jednak tradycyjny sklep, ale niewielkie studio planowania. Ruszyć ma ono w centrum handlowym Westfield Mokotów przy ul. Wołoskiej 12 na Mokotowie.

Studia planowania IKEA mają od 50 do 100 mkw. powierzchni, podczas gdy standardowe sklepy IKEA nawet 30 tys. metrów kw. Klienci sklepu mogą w takich punktach zaplanować rozwiązania dostosowane do swoich potrzeb w zakresie wyposażenia mieszkania oraz składać zamówienia z dostawą do domu.

W przeszłości był plan uruchomienia dużego sklepu IKEA w zamkniętym obiekcie Fort Wola, który niedawno ponownie otwarto, ale ostatecznie nie został on zrealizowany i obiekt powrócił do działania jako galeria handlowa.

