IKEA Retail w Polsce we współpracy z UNHCR, Agencją ONZ ds. Uchodźców i UNICEF, Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, zaprojektowała i wyposażyła Blue Dots (Niebieskie Punkty). Są to centra wsparcia w Polsce oraz innych krajach zlokalizowane wzdłuż głównych przejść granicznych i szlaków tranzytowych.

IKEA wraz z UNHCR i UNICEF umeblowała Blue Dots, czyli miejsca wsparcia, które zapewniają osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie ochronę i dostęp do niezbędnych informacji.

W zakresie działalności każdego centrum znajduje się: pomoc psychologiczna, udzielanie niezbędnych informacji, porad prawnych czy wsparcie pierwszej potrzeby.

Blue Dots zostały otwarte w Rzeszowie, Przemyślu, Medyce, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdyni, Krakowie i Nadarzynie.

Blue Dots to miejsca wsparcia, które zapewniają osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie ochronę i dostęp do niezbędnych informacji. Pomoc w tych punktach kierowana jest do osób szczególnie zagrożonych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dzięki stałemu wsparciu ze strony IKEA, możemy przyjąć osoby zmuszone do opuszczenia swoich domów w komfortowej przestrzeni, gdzie mogą czuć się bezpiecznie. IKEA cały czas ma ogromny wpływ - w Polsce i na całym świecie - pomagając nam chronić, wspierać i usamodzielniać uchodźców, którym udzielamy pomocy - mówi Kevin Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce.

Po wybuchu wojny w Ukrainie, dzięki współpracy IKEA Retail w Polsce, UNHCR i UNICEF punkty Blue Dots zostały otwarte w Rzeszowie, Przemyślu, Medyce, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdyni, Krakowie i Nadarzynie.

Skala pomocy, której udzielają Blue Dots osobom poszukującym bezpieczeństwa, jest zależna od lokalizacji danego punktu. Standardowo w zakresie działalności każdego centrum znajduje się: pomoc psychologiczna, udzielanie niezbędnych informacji, porad prawnych czy wsparcie pierwszej potrzeby.