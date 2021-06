Ikea wsparła otwarcie sklepu socjalnego w Warszawie

Ikea wraz z Fundacją Wolne Miejsce otworzyła 21 czerwca w Warszawie sklep socjalny dla mieszkańców stolicy. To już drugie takie miejsce na mapie Polski, zaraz po Katowicach.

Fundacja Wolne Miejsce znana jest z organizacji Wigilii oraz Śniadań Wielkanocnych dla samotnych w Polsce.

To dzięki inicjatywie organizacji i wsparciu IKEA w grudniu 2020 roku otworzono pierwszy w kraju sklep socjalny SPICHLERZ w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 82, w którym można zakupić podstawowe produkty poniżej ich ceny rynkowej. To pomoc najuboższym oraz tym, zagrożonym samotnością.

Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem odwiedzających – wsparciem objętych zostało 6 000 osób, dlatego czas na jej kontynuację. 21 czerwca br. przy ul. Modzelewskiego 71 nastąpiło otwarcie kolejnego sklepu socjalnego, tym razem w Warszawie. Przestrzeń dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 oraz w soboty 10-14.

Kto może robić zakupy w sklepie socjalnym?

Zakupy w sklepie może zrobić każdy, kto posiada specjalną kartę wydaną przez MOPS, fundację lub decyzję prezydenta miasta w ramach interwencji samorządowej. Wszystkie produkty w ofercie, w tym artykuły żywnościowe, chemiczne, ubrania, będą sprzedawane po cenie nieprzekraczającej 50 proc. wartości rynkowej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sklepy warszawskie IKEA Janki, Blue i Targówek zaprojektowały i wyposażyły nowy sklep socjalny w meble i potrzebne sprzęty. Wnętrze urządzone zostało w stylu skandynawskim, ale znajdziemy tam również elementy industrialne. Pojawia się też naturalne drewno, które podkreśla prostotę i minimalizm pomieszczenia. Produkty, które zostały wykorzystane w projekcie, są lepsze dla ludzi i planety ze względu na użyte w nich materiały lub funkcje.

A wszystko po to, aby klienci czuli się tam jak najlepiej. Marka odpowiada także za organizację punktu kawowego, który posłuży odwiedzającym jako przestrzeń do spotkań, aktywizacji i integracji. Kawiarnia stanie się miejscem nawiązywania relacji, więc jednocześnie będzie zapobiegać samotności oraz wykluczeniu społecznemu. Artykuły z krótką data przydatności będą miały niższą cenę, co pozwoli, przeciwdziałać marnowaniu żywności.

- Cieszymy się, że jako IKEA ponownie możemy brać udział w projekcie, który sprawia, że życie wielu osób zmienia się na lepsze. SPICHLERZ pozwoli najuboższym mieszkańcom Warszawy zaopatrzyć się w potrzebne produkty taniej, tak, aby nie nadwyrężyć ich budżetu domowego. Co więcej, sklep będzie także przestrzenią społecznych spotkań – mamy nadzieję, że kawiarnia już w pierwszych dniach będzie tętniła życiem. Oczywiście wszystko w granicach aktualnie panujących obostrzeń – mówi Magdalena Dworak, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Janki oraz IKEA Blue w Warszawie.

Ideą sklepów socjalnych jest poprawa jakości życia Polaków oraz troska o planetę. Inicjatywa ta wpisuje się w wartości IKEA oraz wizję firmy bycia Dobrym Sąsiadem i tworzenia lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi, także lokalnych społeczności.