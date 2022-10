Jednym z kierunków przejścia z linearnego modelu prowadzenia biznesu na cyrkularny w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych mogą być usługi – uważa Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail Polska.

Istotą gospodarki obiegu zamkniętego jest ograniczenie zużycia surowców i materiałów oraz wykorzystanie pełnego potencjału w nich drzemiącego. Służy temu m.in. utrzymanie ich wartości jak najdłużej w obiegu.

- Chociaż recykling zajmuje najniższą pozycję w piramidzie wartości procesów wpisanych w gospodarkę obiegu zamkniętego, to jednak te dwa modele powinny działać jednocześnie – tłumaczyła podczas sesji Precop27 „Gospodarka obiegu zamkniętego” Agata Czachórska.

Nie ma innego wyjścia. Na gospodarkę obiegu zamkniętego musi się przestawić zarówno biznes, jak i gospodarki światowe – uważa Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail Polska.

Należy więc ograniczać konsumpcję oraz pracować nad zwiększeniem udziału recyklingu na rynku.

Czy biznes jest gotowy na ograniczenie konsumpcji?

- Tak, jeśli przyjmiemy, że gospodarka obiegu zamkniętego ma pomóc uniezależnić się od zużycia materiałów i surowców. Poza tym nie ma innego wyjścia. Na GOZ musi się przestawić zarówno biznes, jak i gospodarki światowe – wyjaśnia Agata Czachórska.

Głównym wyzwaniem jest to, w jaki sposób to zrobić. – Jednym z kierunków przejścia z modelu linearnego prowadzenia biznesu na cyrkularny w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub handlowych mogą być usługi – podkreśla Agata Czachórska.

Jest dużo pomysłów do wykorzystania zarówno przez producentów, jak i przez handel, by wspierać zachowania cyrkularne, jednocześnie transformując własny biznes - uważa Agata Czachórska.

Tak zrobiła Ikea, uruchamiając w zeszłym roku usługę „oddaj i zyskaj”.

– Dzięki niej nasi klienci mogą odsprzedać niepotrzebne i nieużywane meble Ikea w naszych sklepach. Trafiają do specjalnych działów circular hubs, gdzie po okazyjnej cenie inni klienci mogą je kupić, przedłużając ich życie – opisuje Agata Czachórska.

Ikea od wielu lat pracuje zgodnie z koncepcją demokratycznego wzornictwa. Zgodnie z tą ideą projektanci muszą dbać o: funkcję, formę, przystępną cenę, jakość i zrównoważony rozwój. Pięć lat temu dołożyliśmy cyrkularne wzornictwo – tłumaczy Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju Ikea Retail Polska. Fot. PTWP.

To pierwsza cyrkularna usługa firmy wdrożona w Polsce. Jest dostępna we wszystkich sklepach i będzie rozwijana w jeszcze bardziej cyrkularnym kierunku.

Jak wspierać zachowania cyrkularne?

Innym pomysłem na cyrkularne usługi jest udostępnianie części zamiennych.

– W Polsce przez naszą stronę internetową każdy może zamówić elementy do wybranych modeli sof. Jest też opcja otrzymania za darmo części montażowych do mebli. Jest dużo pomysłów do wykorzystania, zarówno przez producentów, jak i przez handel, by wspierać zachowania cyrkularne, jednocześnie transformując własny biznes - uważa Agata Czachórska.

Dodaje, że Ikea od wielu lat pracuje zgodnie z koncepcją demokratycznego wzornictwa. Zgodnie z tą ideą projektanci muszą dbać o: funkcję, formę, przystępną cenę, jakość i zrównoważony rozwój.

- Pięć lat temu do tych pięciu żelaznych zasad dołożyliśmy szósty element – cyrkularne wzornictwo – tłumaczy Agata Czachórska.

Ikea do końca 2030 r. chce być biznesem w pełni cyrkularnym i neutralnym klimatycznie. Już ponad 60 proc. produktów firmy wytwarzanych jest z surowców odnawialnych, a ponad 10 proc. z nich zawiera materiały pochodzące z recyklingu. Ponadto projektuje się je tak, aby były w pełni funkcjonalne również po rozkręceniu i ponownym złożeniu, łatwe w pielęgnacji i służyły jak najdłużej.

