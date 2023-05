Chcemy korzystać w 100 proc. z energii odnawialnej we wszystkich operacjach logistycznych pomiędzy dostawcami a sklepami IKEA - mówi PropertyNews.pl Paulina Nesteruk z IKEA Purchasing.

Paulina Nesteruk z IKEA Purchasing jest odpowiedzialna za wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju w transporcie lądowym na rynku europejskim.

IKEA Purchasing współpracuje z producentami mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz, jak również z przewoźnikami, by dostarczać gotowe produkty do sklepów IKEA.

Na co dzień IKEA Purchasing jest łącznikiem między sklepami IKEA a dostawcami.

Czy wymagania klientów zachęcają IKEA do elektryfikacji floty?

Wszystkie produkty IKEA przechodzą drogę od dostawcy do centrum dystrybucyjnego lub sklepu IKEA, zanim trafią do domów milionów ludzi. IKEA jest dużym zleceniodawcą usług transportowych, realizując ich na całym świecie ponad 2 miliony rocznie. Generują one 1,3 miliona ton, CO2 rocznie, co odpowiada prawie 5 proc. śladu klimatycznego całego łańcucha wartości IKEA. Wpływają także na codzienne życie dziesiątek tysięcy kierowców, marynarzy i pracowników logistyki obsługujących nasze towary. Nasz wpływ na ludzi i planetę daje nam silne poczucie odpowiedzialności i jednocześnie możliwość oddziaływania na zmiany, do których dążymy.

Paulina Nesteruk z IKEA Purchasing. Fot. Mat. pras.

Naszym celem jest przepływ towarów IKEA, który chroni środowisko i służy ludziom. Chcemy, aby nasz transport było zeroemisyjny i chcemy korzystać w 100 proc. z energii odnawialnej we wszystkich operacjach logistycznych pomiędzy dostawcami a sklepami IKEA.

Chcemy także tworzyć lepsze warunki pracy dla osób transportujących i obsługujących nasze towary, a także mieć pozytywny wpływ na pozostałe osoby oraz społeczności związane z naszym przepływem towarów.

Jako IKEA inwestujemy także w dostawy zeroemisyjne bezpośrednie do naszych klientów, do których wykorzystywana jest flota aut elektrycznych. Obecnie minimum 50 proc. dostaw do domu klientów w Warszawie jest już w ten sposób realizowanych.

Jakie bariery, możliwości, perspektywy może stwarzać elektryfikacja ciężkiego transportu samochodowego?

W IKEA postrzegamy elektryfikację transportu ciężkiego jako kluczowe rozwiązanie, które umożliwi nam redukcję emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza. Ta technologia daje możliwość faktycznego wdrożenie zeroemisyjnego transportu – oczywiście pod warunkiem, że jest zasilana z energii odnawialnej. Obecnie, 51 proc. energii wykorzystywanej w naszych magazynach pochodzi ze źródeł odnawialnych, w 2030 roku chcemy, aby ten udział wynosił już 100 proc.

Dużym wyzwaniem jest dziś dostęp do infrastruktury ładowania dla samochodów ciężarowych oraz dostępność tych pojazdów na różnych rynkach.

Chociaż elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, w wielu krajach nabiera rozpędu. Przedstawiciele branży transportowej i logistycznej muszą nabrać pewności, że elektryfikacja jest tym właściwym kierunkiem. Muszą mieć przekonanie do tej zmiany, aby sami zdecydowali się w nią włączyć i aby ta technologia mogła się dynamicznie rozwijać.

Warto podkreślić, że przejście na zelektryfikowany transport ciężki to zadanie dla całej branży. Niezbędna jest współpraca w całym łańcuchu wartości, zaangażowanie wszystkich interesariuszy. Sami, jako IKEA, nie jesteśmy w stanie tej zmiany dokonać, współpraca wielu różnych uczestników łańcucha dostaw jest niezbędna.

Możliwości rozwoju jest wiele i nie wiemy, jak potoczy się scenariusz, ale nie chcemy czekać – postępująca zmiana klimatyczna wymaga od nas podjęcia działań tu i teraz, dlatego działamy w oparciu o to, co możemy zrobić:

Nieustannie rozmawiamy na ten temat z naszymi przewoźnikami, traktując to, jako integralną część naszego biznesu. Wspólnie poszukujemy rozwiązań, pomagamy im pilotować i wdrażać pojazdy elektryczne. W ten sposób dajemy im zapewnienie, co do kierunku, który obraliśmy, udowadniamy, że jesteśmy zdecydowani i nie wycofamy się – chcemy, aby nasi partnerzy biznesowi nabrali tego samego przekonania.

Działamy nie tylko z naszymi przewoźnikami, ale również współpracujemy z innymi zainteresowanymi stronami – producentami samochodów ciężarowych, ładowarek, organizacjami promującymi zeroemisyjny transport. W ten sposób wpływamy na rynek i branżę, chcemy zbudować zaufanie i przekonanie na rynku do tej technologii.

Przykład 1: We wrześniu 2022 roku podczas nowojorskiego Tygodnia Klimatycznego przyłączyliśmy się do inicjatywy EV100+, zobowiązując się do transportu towarów w 100 proc. zeroemisyjnymi samochodami ciężarowymi: elektrycznymi lub wodorowymi do 2040 roku.

Przykład 2: Projekt uruchomienia pojazdów elektrycznych w transporcie wewnętrznym pomiędzy dwiema fabrykami IKEA Industry w Zbąszynku. Połączyliśmy siły z producentem samochodów ciężarowych (Volvo) i naszym przewoźnikiem (Raben Transport), aby zbadać i poznać wyzwania oraz możliwości związane z wdrażaniem tego rozwiązania na szerszą skalę.

Ponadto, przy każdym sklepie IKEA w Polsce znajdują się dziś stacje ładowania samochodów elektrycznych dla naszych klientów. Chcemy dalej inwestować w infrastrukturę ładowania EV, z uwagi na jej kluczową rolę w rozwoju elektromobilności.

Jak można zmniejszyć całkowity koszt użytkowania transportu samochodowego?

Tutaj odniosłabym się do raportu, który opublikowała FPPE w zeszłym tygodniu. Jako IKEA jesteśmy członkiem grupy roboczej, w ramach prac, której ten raport powstał: https://fppe.pl/raport-wyzwania-i-szanse-elektryfikacji-ciezkiego-transportu-drogowego-w-polsce/)

Przytoczę fragment raportu, które się do tego odnoszą: "Na podstawie analizy TCO, można stwierdzić, że technologie te jeszcze nie są opłacalne, na co największy wpływ ma cena nabycia pojazdu, która w 2030 roku ze względu na postęp technologiczny i konkurencyjność producentów znacząco zmaleje. Dodatkowo na przestrzeni lat, koszty utrzymania ciężarówki z silnikiem Diesla będą się zwiększać. Spowodowane jest to między innymi wzrostem cen paliw jak również regulacjami prawnymi, nakładającymi dodatkowe opłaty za emisję.

Uwzględniając powyższe czynniki można wskazać instrumenty, które można wykorzystać do wsparcia rozwoju rynku pojazdów zeroemisyjnych. Narzędziem o największym potencjalnym wpływie na konkurencyjność pojazdów zeroemisyjnych jest bezpośrednie dofinansowanie ich zakupu, jednak koszt tego instrumentu jest wysoki i jego wykorzystanie powinno być ograniczone wyłącznie do pierwszego okresu transformacji sektora. (..) W związku z tym wsparcie publiczne powinno stosować również inne narzędzia, a ich dobór powinien uwzględniać szereg czynników m.in. istniejące bariery rynkowe, wpływ narzędzia na całkowity koszt posiadania pojazdu, wpływ na finanse publiczne, jak również zróżnicowanie potrzeb konkretnych odbiorców, w szczególności potrzeb mikroprzedsiębiorstw. Duże znaczenie będą miały instrumenty zmierzające do opodatkowania emisji CO2, tj. zróżnicowanie podatków i opłat związanych z użytkowaniem pojazdu ze względu na poziom emisji CO2. Niezmiernie ważne będzie uwzględnienie potrzeb i przygotowanie dedykowanych rozwiązań dla mikroprzedsiębiorstw, stanowiących większość podmiotów rynku i mających ograniczone zasoby finansowe, niską dostępność narzędzi z rynków finansowych oraz będących podatnymi na szoki rynkowe. Istotne znaczenie ma również dostępność infrastruktury, co w krótkim czasie może być zaadresowane dopłatą do zakupu prywatnej infrastruktury ładowania."

Jak według Pani będzie wyglądała flota transportowa w IKEA w 2050 roku?

Wyznaczyliśmy sobie konkretne cele dekarbonizacyjne w obszarze transportu na lata 2030 i 2040.

Dążymy do tego, aby do 2030 roku stać się firmą pozytywną dla klimatu. Oznacza to redukcję większej ilości emisji gazów cieplarnianych (GHG) niż emituje cały łańcuch wartości IKEA, przy jednoczesnym rozwoju naszej działalności biznesowej.

Dla obszaru transportu produktów, na 2030 rok, wyznaczyliśmy sobie cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o średnio 70 proc. z każdego wykonywanego transportu (w porównaniu do 2017 roku i z wyłączeniem dostaw do klientów końcowych, tzw. ostatniej mili).

Docelowo, 10 lat później, czyli w 2040 roku, chcemy, aby wszystkie pojazdy obsługujące te transporty były już zeroemisyjne.

Pracując nad osiągnięciem tych celów, przede wszystkim rozwijamy połączenia intermodalne z wykorzystaniem pociągów, statków czy barek. Obecnie, już 46 proc. (i ponad 50 proc. w Europie) naszego transportu lądowego stanowią rozwiązania intermodalne. Krótsze odcinki drogowe, w tym pierwsze i ostatnie etapy tras intermodalnych, chcemy, aby zostały zelektryfikowane. We wszystkim, co robimy, dążymy również do maksymalizacji efektywności naszego transportu tak, aby zużycie paliwa było jak najniższe, aby wypełnienie załadunków było jak największe i żeby udział pustych kilometrów był jak najmniejszy.

Reasumując: w perspektywie najbliższych 17 lat będziemy pracować nad tym, aby nasz transport był przede wszystkim oparty o rozwiązania intermodalne, odcinki drogowe realizowane w oparciu o technologie zeroemisyjne, a wszystko realizowane z największą efektywnością.

W magazynie FM Logistic w podwarszawskich Wiskitkach po raz pierwszy w Polsce zastosowano roboty firmy Locus Robotics, które posłużą do realizacji zamówień paczkowych z całego kraju. Jaki będzie kolejny krok w rozwoju omnikanałowości IKEA w Polsce?

Wypowiedzi udzieliła Aneta Gil z Biura Prasowego, IKEA Retail w Polsce: Omnikanałowość w IKEA oznacza dawanie klientom opcji wyboru najwygodniejszego dla nich miejsca i sposobu zakupów, co jest odpowiedzią na ich wzrastające oczekiwania oraz potrzeby. Klienci mogą dziś spotkać się z IKEA w sklepach, studiach planowania albo przy okazji odbioru zamówień w punktach odbioru, Skrytkach IKEA lub Paczkomat – w sumie w ponad 23 tysiącach punktów zlokalizowanych w całej Polsce. Wszystko po to, aby zagwarantować klientom bezproblemowe zakupy bez względu na to, jaki kanał sprzedaży wybiorą. By zapewnić różnorodne potrzeby i sprostać oczekiwaniom rozszerzona została współpraca z FM Logistic w zakresie obsługi magazynowo - logistycznej dla kanału e-commerce z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury oraz automatyzacji.

Ten rok to dla nas, zatem czas rozwoju i poprawy doświadczenia zakupowego Klientów w ramach inwestycji na rzecz łańcucha dostaw (fulfillment network) przy równoczesnej inwestycji w dotychczasowe sklepy stacjonarne, jak również rozwój nowych miejsc spotkań z klientami, takich jak kolejne Studia planowania i zamówień IKEA.

