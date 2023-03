Po dwóch latach od otwarcia testowy second hand IKEA okazał się rentowny. IKEA Retail Sweden postanowiła więc przedłużyć działalność sklepu do 2025 i wykorzystać zebrane doświadczenia we wszystkich 21 szwedzkich sklepach meblowego giganta.

Niewielki sklep z używanymi produktami IKEA w szwedzkim centrum handlowym miał być testem dla nowego kierunku działań IKEA.

Po dwóch latach okazało się, że IKEA zdołała osiągnąć rentowny model biznesowy o obiegu zamkniętym.

W roku obrotowym '22 sprzedaż w sklepach z używanymi rzeczami wzrosła ponad dwukrotnie, dając drugie życie około 43 tys. produktów. Dwa lata temu IKEA Retail Sweden otworzyła pierwszy na świecie sklep z używanymi rzeczami IKEA jako test w centrum handlowym Retuna Recycling w Eskilstuna. Niewielki sklep z używanymi produktami IKEA w szwedzkim centrum handlowym miał być testem dla nowego kierunku działań IKEA. mat.pras. Po dwóch latach zdobywania wiedzy na temat handlu używanymi produktami i sposobów przedłużania życia produktów, IKEA zdołała również sprawić, by sklep i biznes przynosiły zyski. Czytaj więcej Look up! Drony sprawdzają półki w sklepach IKEA Bazując na spostrzeżeniach zdobytych w ciągu tych dwóch lat, robimy teraz kolejny krok. Przedłużamy działalność sklepu do sierpnia 2025 r. Jednocześnie przenosimy zdobytą wiedzę do naszych 21 sklepów IKEA w Szwecji. W ten sposób będziemy mogli oferować większej liczbie naszych klientów w Szwecji nasze produkty z drugiej ręki - mówi Reza Shomali, Country Business Development & Transformation Manager w IKEA Retail Sweden. Reza Shomali, Country Business Development & Transformation Manager w IKEA Retail Sweden. mat.pras. IKEA zobowiązała się do 2030 roku stać się biznesem o obiegu zamkniętym, a poprzez testowanie, wdrażanie i zwiększanie skali nowych rozwiązań. Ingka Group bada sposoby przedłużenia życia produktów i pomagania ludziom w nadawaniu drugie życie produktom, których już nie potrzebują. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

