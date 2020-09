IKEA z nowym punktem odbioru

Mieszkańcy Tarnowa i okolic zyskali jeszcze łatwiejszy dostęp do produktów IKEA. W Gemini Park Tarnów otwarty został pierwszy w tym regionie stacjonarny Punkt Odbioru Zamówień IKEA.

Wcześniej meble i akcesoria do domu ze sklepu IKEA tarnowianie mogli odbierać w Mobilnym Punkcie Odbioru Zamówień, znajdującym się na parkingu zewnętrznym Gemini Park Tarnów. Nowy Punkt Odbioru Zamówień IKEA zlokalizowany jest na parterze centrum handlowego i ma powierzchnię 247 mkw. Do lokalu wchodzi się bezpośrednio z parkingu od strony ul. Nowodąbrowskiej. Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 20:00, a w soboty i niedziele handlowe w godz. 9-17. Zamówienia można składać na IKEA.pl lub telefonicznie. Opłata za kompletowanie i transport wynosi 29 zł, bez względu na wagę i wielkość zamówienia. Dostawy produktów realizowane są codziennie. W przyszłości w tarnowskim punkcie będzie też można skorzystać z porad wykwalifikowanych konsultantów IKEA i zaplanować kuchnię, sypialnię czy system regałów.

- Cieszymy się, że możemy zapewnić naszym klientom z Tarnowa i okolicznych miejscowości jeszcze wygodniejszy dostęp do mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz IKEA. Nasz Mobilny Punkt Odbioru Zamówień na parkingu Gemini Park Tarnów cieszył się ogromną popularnością, funkcjonował jednak w mocno ograniczonym przedziale czasowym. Nowy Punkt Odbioru Zamówień otwarty jest 8 godzin dziennie – mówi Magdalena Gorecka-Przepolska, Specjalista ds. Marketingu w IKEA Kraków.

IKEA stale rozwija nowe kanały sprzedaży i stara się być bliżej swoich klientów, poszerzając zasięg usługi Zamów i Odbierz. W całej Polsce działa już 20 Punktów Odbioru Zamówień zlokalizowanych poza sklepami IKEA oraz 4 Mobilne Punkty Odbioru Zamówień. W planach są kolejne otwarcia.