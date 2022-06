IKEA zamyka kolejną część biznesu w Rosji i na Białorusi, ale centra handlowe MEGA wciąż otwarte

Inter IKEA Group i Ingka Group robią kolejny krok do dalszego ograniczania działalności IKEA w Rosji i na Białorusi. Centra handlowe nadal jednak będą otwarte.

3 marca Grupa Inter IKEA i Grupa Ingka ogłosiły wstrzymanie działalności IKEA w Rosji i na Białorusi w wyniku wojny na Ukrainie.

"Od tego czasu priorytetem jest zapewnienie wsparcia i bezpieczeństwa współpracownikom, a grupy firm są w stanie zagwarantować wszystkim 6-miesięczne wynagrodzenie oraz świadczenia podstawowe" - poinformowała grupa.

Niestety okoliczności nie uległy poprawie, a wyniszczająca wojna trwa - tłumaczy swoją decyzję o wycofaniu z rynku Ingka Group.

Firmy i łańcuchy dostaw na całym świecie zostały mocno dotknięte i nie widzimy możliwości wznowienia działalności w najbliższym czasie - wyjaśnia Ingka Group.

Jak informuje firma, działalność IKEA Retail nadal pozostanie wstrzymana, a w planach jest redukcja zatrudnienia, co oznacza, że ​​będzie to miało wpływ na wielu współpracowników. W celu wsparcia procesu zmniejszania skali, Ingka Group planuje wyprzedać swoje zapasy wyposażenia domu w Rosji.

Działalność Industry, sektora należącego do Inter IKEA w Rosji, zostanie mocno ograniczona. W planach jest redukcja siły roboczej i rozpoczęcie procesu poszukiwania nowego właściciela dla wszystkich czterech fabryk.

Rosja bez zakupów i logistyki

Import i eksport produktów IKEA do i z Rosji i Białorusi pozostanie wstrzymany. Dwa należące do Inter IKEA biura zakupów i logistyki w Moskwie i Mińsku zostaną trwale zamknięte.

"Proces ten jest obecnie w toku, a wszystkie podejmowane działania i decyzje będą kierować się wartościami IKEA i wspierać naszych pracowników najlepiej, jak potrafimy" - informuje grupa.

Na dzień dzisiejszy, nie ma zmiany decyzji co do dalszych losów centrów handlowych. Jak poinformowano 3 marca, 14 centrów handlowych obsługiwanych przez Ingka Centers w Rosji pozostaje otwartych, aby zapewnić jak największej liczbie ludzi dostęp do potrzebnych im rzeczy. Natomiast sklepy IKEA w centrach handlowych i w całym kraju pozostają zamknięte. - Stale oceniamy sytuację - poinformowało portal PropertyNews.pl biuro prasowe Ingka Centres.

Sieć centrów handlowych MEGA na terenie Rosji liczy 14 lokalizacji.