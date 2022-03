IKEA zamyka sklepy w Rosji i na Białorusi

Kolejna sieć handlowa wyraża sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę i zamyka swoje sklepy w Rosji i Ukrainie. To IKEA.

IKEA wstrzymuje działalność w Rosji i Białorusi.

"Wyniszczająca wojna na Ukrainie jest ludzką tragedią, a nasza najgłębsza empatia i troska dotyczy milionów ludzi. Bezpośrednie działania Grupy Inter IKEA i Grupy Ingka polegały na wspieraniu bezpieczeństwa osobistego współpracowników IKEA oraz ich rodzin i będziemy to robić nadal. Wojna wywarła już ogromny wpływ na ludzi. Powoduje to również poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw i warunkach handlu. Z tych wszystkich powodów IKEA tymczasowo postanowiła wstrzymać działalność w Rosji" - podała Grupa IKEA w komunikacie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Grupa Inter IKEA podjęła decyzję o wstrzymaniu całego eksportu i importu do i z Rosji i Białorusi. Wstrzymano także produkcję w Rosji.

Pomimo że sklepy IKEA wstrzymują sprzedaż w krajach zaangażowanych w wojnę w Ukrainie, to należące do koncernu Ingka centrum handlowe Mega pozostanie otwarte. "Pragniemy zapewnić Rosjanom dostęp do artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, artykuły spożywcze i apteki. Decyzje te mają bezpośredni wpływ na 15 tys. współpracowników IKEA" - czytamy dalej.

IKEA włączyła się także w pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. W odpowiedzi na apel Agencji ONZ ds. Uchodźców, koncern podjął decyzję o natychmiastowym przekazaniu 20 mln euro na pomoc humanitarną dla osób przymusowo przesiedlonych w wyniku konfliktu na Ukrainie.

Inter IKEA Group i Ingka Group przekażą dodatkowo po 10 mln euro na wsparcie zaopatrzenia i inną działalność pomocową dla UNHCR, Save the Children i innych organizacji działających na lokalnych rynkach.