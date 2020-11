IKEA zmieni menu w restauracjach, ale tradycyjny klopsik pozostanie

fot. IKEA









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 24 lis 2020 09:56

IKEA robi kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju. Do menu restauracji dodaje nowe pozycje, oparte na składnikach pochodzenia roślinnego. To jeden z elementów nowego programu, który koncern zamierza zrealizować do 2025 r.