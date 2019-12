Najszybciej rozwijającym się segmentem rynku dóbr luksusowych są usługi hotelarskie i SPA. Według szacunków KPMG rynek ten wzrośnie o 12 proc. r/r. Całkowita wartość w 2019 roku może wynieść 25 mld złotych i systematycznie wzrasta. Polacy zaczynają coraz bardziej doceniają emocje i wrażenia, dlatego też rośnie zainteresowanie rynkiem luksusowych hoteli. Nawet bardziej niż produkty luksusowe, Polacy znają wartość wolnego czasu, spędzonego w pięknych, designerskich wnętrzach. W ciągu ostatniego roku otworzono w Polsce 8 luksusowych hoteli pięciogwiazdkowych. Obecnie w całym kraju jest już ich 76 - najwięcej w województwie małopolskim. Na hotele premium czekają już tylko dwa województwa - łódzkie i lubuskie. Łączna liczba pokoi pięciogwiazdkowych wzrosła w ciągu roku o 12,8 proc. do blisku 9,9 tys. – podaje najnowszy raport KPMG "Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus przez pokolenia". 1, 4 mld - tyle zgodnie z szacunkami wyniesie rynek luksusowych hoteli w 2019 roku, a w 2023 roku może osiągnąć wartość 1,4 mld zł. Niemal 3 proc. wszytskich hoteli w Polsce stanowią obiekty pięciogwiazdkowe.

Jakby luksusowo

Ile kosztuje luksus? Eksperci KPMG Andrzej Marczak i Tomasz Wiśniewski - partnerzy KPMG w Polsce przedstawiali dane, z których wynik, że na przykład torebka luksusowa zaczyna się od 2 800 zł, wino od 1000 za butelkę, a samochód od 315 tys. zł. Kolacja dla dwóch osób w restauracji jest premium od 1900 zł, luksusowy wyjazd weekendowy do hotelu lub SPA dla dwóch osób to wydatek rzędu 4 600 zł, 1 mkw luksusowego apartamentu wykończonego w najwyższym standardzie to wydatek blisko 30 tys. zł.

Luksus on-line

Milenialsi lubią luksus, a zakupy robią głównie przez internet. Tendencja jest taka, że im młodsze pokolenie, tym łatwiej wydaje pieniądze. Zazwyczaj nie swoje, tylko rodziców, co zapewne wpływa na lekkość decyzji zakupowych. Wiesław Likus (Hotel Europejski, Vitkac) zaznacza też, że w ten rynek wchodzi grupa młodych ludzi, którzy nie mają już mentalnej bariery. Przy droższych produktach ważny jest pewien rytuał zakupów, "experience" w sklepie, ale drobniejsze rzeczy bardzo często są kupowane przez internet i niewątpliwie jest to przyszłość rynku.

1

2