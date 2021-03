Ile Polacy wydadzą na zakupy wielkanocne?

Ponad połowa Polaków (54 proc.) planuje wydać na organizację tegorocznej Wielkanocy taką samą kwotę, jak przed rokiem. Z kolei aż 21 proc. Polaków odpowiedziało, że świąteczne wydatki będą niższe niż rok temu. Tylko 11 proc. planuje wydać nieco więcej pieniędzy niż przed rokiem.

Aż 29 proc. gospodarstw domowych w Polsce planuje wydać na zakupy wielkanocne między 300 a 500 zł. Najwięcej osób, które tak odpowiedziały, mieszka w małych miejscowościach, liczących do 20 tys. mieszkańców. Niewiele mniej, bo 28%, zamierza zmieścić się z wielkanocnym budżetem w wysokości nie mniejszej niż 150 i nie większej niż 300 zł. Tak najczęściej odpowiadali mieszkańcy średnich miejscowości, liczących od 20 do 99 tys. osób. Aż 14% ankietowanych chce zamknąć świąteczne wydatki w kwocie do 150 zł. Taka sama liczba respondentów zamierza wydać od 500 do 800 zł. Tylko 6% badanych zadeklarowało, że wyda więcej niż 800 złotych, ale nie więcej niż 1 000 zł, a 6% badanych zadeklarowało, że w ogóle nie będzie obchodzić świąt wielkanocnych.

