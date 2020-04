Ile stracą centra handlowe przez COVID-19? Powrót do wyników sprzed pandemii zajmie trochę czasu

Wszystkie prognozy wskazują, że kolejne miesiące, w których oczekiwany jest jedynie stopniowy i powolny powrót klientów do galerii, nie ustabilizują sytuacji finansowej podmiotów z tego sektora, a luka finansowa (traktowana jako różnica pomiędzy wypływami a wpływami, którą właściciele centrów muszą pokryć) może wynieść od 1,5 do nawet 5 mld zł w zależności od scenariusza dalszego rozwoju pandemii.

Centra handlowe w Polsce

W Polsce działa ponad 650 obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. mkw., w tym ponad 500 to centra i parki handlowe, oferujące łącznie 12,4 mln mkw. powierzchni najmu. Ponad 300 obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. należy do polskich właścicieli.

Zgodnie z danymi Polskiej Rady Centrów Handlowych, każdego miesiąca centra handlowe notują średnio około 120-150 mln odwiedzin, co oznacza, że statystyczny Polak odwiedza centra handlowe kilka razy w miesiącu.

- W ostatnich latach stale rośnie powierzchnia handlowa w małych miastach do 100 tys. mieszkańców, co napędza ich rozwój. O ile dekadę temu jej udział w całym rynku wynosił zaledwie kilka procent, to w 2018 i 2019 roku wśród nowo otwartych obiektów wyniósł aż około 25 proc. Około 2/3 obiektów, będących aktualnie w budowie, powstaje w miastach średniej wielkości - komentuje Marek Noetzel, członek zarządu NEPI Rockcastle. - Dzięki zainwestowaniu dziesiątek miliardów złotych, polskie nieruchomości handlowe stały się ważnym elementem tkanki miejskiej i są platformą, umożliwiającą rozwój biznesu zarówno polskim sieciom handlowym, jak i innym branżom korzystającym z infrastruktury centrów, często lokalnym i rodzinnym firmom - dodaje.

Centra handlowe stanowią ważny filar polskiej gospodarki, z szacowanymi przychodami na poziomie około 10,1–16,8 mld zł rocznie, przy 125,9 mld zł obrotu u najemców obiektów. To z kolei stanowi 29 proc. udziału w całym handlu detalicznym w Polsce.

- Polski sektor centrów handlowych jest stabilnym i znaczącym źródłem wpływów do budżetu państwa oraz samorządów, których szacowana wartość wyniosła około 1,3 mld zł w 2019 roku, w tym około 508 mln zł rocznych wpływów z tytułu CIT, około 605 mln zł rocznych wpływów z podatku od nieruchomości oraz około 200 mln zł rocznych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Jednocześnie szacowana kwota podatku VAT należnego, generowanego przez centra handlowe w 2019 roku, wyniosła od 2,3 mld do 3,9 mld zł” – wylicza Dominik Stojek, Partner Associate w Dziale Doradztwa Nieruchomościowego Deloitte.