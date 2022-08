Ile wydamy na wyprawkę szkolną? Empik już wie

Niemal co drugi ankietowany zamierza przeznaczyć na zakupy do szkoły więcej niż 500 zł.

Jednocześnie 6 na 10 respondentów wciąż jest gotowych zapłacić więcej za produkty, które podobają się dzieciom.

Nie zmieniają się też oczekiwania rodziców co do przyborów szkolnych: powinny być one przede wszystkim jakościowe, funkcjonalne i w odpowiedniej cenie.

Aż 80 proc. rodziców ankietowanych przez SW Research liczy się z większym kosztem wyprawki szkolnej niż rok temu. Obawa ta znacznie wzrosła na przestrzeni dwóch edycji badania zleconego przez Empik – aż o 18 p.p. Główną przyczynę większych wydatków rodzice upatrują w ogólnym wzroście cen (87 proc. wskazań), jednak co drugi badany zauważył też większe potrzeby swojego dziecka (46 proc. wskazań). Co trzeci respondent przeznaczy na wyprawkę dla jednego ucznia od 301 do 500 zł, a co czwarty – między 501 a 700 zł. Niemal ¼ ankietowanych wyda na ten cel powyżej 700 zł. Tylko 16 proc. rodziców zamknie zakupy szkolne w kwocie do 300 zł.

mat. Empik

Wyprawka szkolna to wspólna decyzja

Aż 60% ankietowanych jest w stanie zapłacić więcej za produkt, który podoba się dziecku. Cena jest głównym kryterium wyboru wyprawki dla największej grupy respondentów (36%), jednak rodzice liczą się ze zdaniem podopiecznych – aż 89% kompletuje wyprawkę (przynajmniej częściowo) wspólnie z nimi. Im starszy uczeń, tym ma więcej do powiedzenia w kwestii wyboru konkretnych artykułów do szkoły. Ponad połowa nastolatków w wieku 13-15 lat decyduje o każdym elemencie wyprawki. Ogółem tylko co 10. opiekun ogranicza konsultacje z dzieckiem do pojedynczych produktów. Co więcej, prawie 50% badanych przyznało, że ich dzieci same poszukują informacji o przyborach szkolnych.

Choć wyprawka jest dobierana wspólnie, to jednak widoczne są różnice w podejściu do jej elementów. Dzieci – zdaniem rodziców – wybierają po prostu to, co im się podoba. Na pierwszym miejscu stawiają wygląd przyborów szkolnych. Przykładają też dużą wagę do wzorów i marki produktów, jak również kierują się aktualną modą i trendami. Dla rodziców natomiast najważniejsze są: jakość, odpowiednia cena, funkcjonalność, atrakcyjny wygląd i bezpieczeństwo.

Długa lista zakupów na nowy rok szkolny

Blisko połowa badanych zamierza kupić nową wyprawkę szkolną w całości. Będą to produkty z 10 różnych kategorii. Zeszyty i notatniki, przybory piśmiennicze, ubrania i obuwie (np. na zajęcia sportowe), podręczniki oraz przybory plastyczne (bloki papieru, farby, flamastry, kredki etc.) – takie artykuły pojawiają się najczęściej na liście zakupów (ponad 70% wskazań). Ponad połowa opiekunów zamierza wymienić dziecku podstawowe elementy wyprawki: plecak i piórnik. W tym roku rodzice podchodzą do jej kompletowania z mniejszą spontanicznością. W przypadku niektórych produktów, takich jak podręczniki, tornister czy odzież, wzrost liczby respondentów planujących zakupy z wyprzedzeniem sięga +7 p.p. rok do roku.

Przygotowania do nowego roku szkolnego obejmują nie tylko wyprawkę szkolną, ale również pokój ucznia. Podobnie jak rok temu, ponad połowa ankietowanych ma w planach uzupełnienie lub organizację miejsca do nauki od podstaw. Na liście zakupów najczęściej pojawiają się: krzesła i oświetlenie (po 52% wskazań), a także szafki oraz organizery do przechowywania (43% wskazań).

Dobra organizacja miejsca do nauki jest coraz bardziej istotna z roku na rok. W najnowszej edycji badania Empiku jeszcze więcej rodziców zadeklarowało, że ich dzieci najchętniej uczą się przy swoim biurku (70% wskazań, +5 p.p.), w ciszy i spokoju (68% wskazań, + 10 p.p.), bez niczyjej obecności (57% wskazań, +8 p.p.).

Zakupy online czy stacjonarnie?

Ponad połowa rodziców (53% – wzrost o 4 p.p.) zrealizuje zakupy na nowy rok szkolny zarówno w sklepach stacjonarnych, jak w Internecie.

Już na początku lipca zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie artykułami szkolnymi i papierniczymi w Empiku. Na ten moment, zdecydowanie większą dynamikę widzimy w kanale online niż w sklepach stacjonarnych. Prognozujemy, że największy szczyt sprzedaży, szczególnie w salonach, jeszcze przed nami – tego, wzorem poprzednich lat, spodziewamy się na przełomie sierpnia i września oraz w pierwszych dniach po rozpoczęciu roku szkolnego – mówi Małgorzata Jagodzińska Manager Działu Art Pap w Empiku.

– Tym, co szczególnie przyciąga klientów do salonów, są nasze unikalne kolekcje własne – zarówno dzieci, jak i rodzice, chcą zobaczyć produkty na żywo, dotknąć i sprawdzić ich jakość. Jednocześnie oferta Empik.com skonstruowana jest tak, aby rodzic mógł kupić wszystko w jednym miejscu - obok przyborów szkolnych i plecaków, klienci znajdą na platformie książki i podręczniki, elektronikę - w tym laptopy czy drukarki oraz całe wyposażenie pokoju ucznia: oświetlenie, biurka czy krzesła. To wszystko z szerokim wyborem wygodnych opcji dostawy i płatności - dodaje.

Co trzeci ankietowany kupi produkty do szkoły wyłącznie w sklepach stacjonarnych, a co siódmy – tylko na platformach online. Niezależnie od kanału zakupu – online czy offline – na wybór konkretnego miejsca zakupów największy wpływ mają trzy czynniki: bogata i zróżnicowana oferta produktów, promocje oraz atrakcyjne ceny. W przypadku zakupów w Internecie dużą rolę odgrywają także wygodne metody płatności (47% wskazań) oraz czas dostawy (43% wskazań).