Immobiliaria Camins Polska może realizować swoje prawa

Immobiliaria Camins Polska, która jest właścicielem obiektów przy ul. Dolnych Młynów 10 w Krakowie, a także użytkownikiem wieczystym tamtejszego gruntu, może rozpoczynać lub prowadzić prace budowlane. Zadecydował o tym krakowski sąd rejonowy, który zmienił właśnie wcześniejsze postanowienie w tej sprawie. Właściciel obiektów nie mógł na jego mocy prowadzić prac budowlanych – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Na mocy najnowszej decyzji krakowskiego sądu spółka Immobiliaria Camins Polska (ICP) może znowu korzystać ze swoich praw związanych z prowadzeniem prac i robót budowlanych na terenie należącej do niej nieruchomości przy ul. Dolnych Młynów 10.

- Sąd podzielił naszą argumentację i rozwiał wszelkie wątpliwości. Naszym głównym celem jest realizacja nadrzędnych wobec sądowych decyzji nakazów administracyjnych dotyczących m.in. usunięcia skutków niedawnych samowoli budowlanych, z których wiele stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających tam osób, a także rozpoczęcia remediacji gleby – mówi Aldo Ibanez

z Immobiliaria Camins Polska.

Spółka odwołała się od wydanej przez krakowski sąd pod koniec listopada 2019 decyzji o zabezpieczeniu, która zabraniała ICP m.in. prowadzenia na terenie swojej nieruchomości rozpoczynania i prowadzenia prac oraz robót budowlanych, nie później niż do 30 września 2020 roku.

Wniosek w tej sprawie składała wcześniej do sądu fundacja Tytano. Zajmuje ona tę nieruchomość, a także stojące na nim zabytkowe budynki pofabryczne, gdzie prowadzi m.in. działalność komercyjną. W skierowanym do sądu dokumencie nie uwzględniła konieczności realizacji decyzji Nadzoru Budowlanego czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ani natychmiastowego wykonania nakazu Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Domagał się on m.in. usunięcia dokonanych w obiekcie bez potrzebnego pozwolenia przekształceń budowli skutkujących niszczeniem czy dewastacją jego zabytkowej substancji, jak również wyprowadzenia spod budynków tzw. food trucków.

- Będziemy dążyć do przywrócenia tym zabytkowym, Cesarsko Królewskim budynkom dawnej świetności, łącząc tradycję z nowoczesnością, pod nadzorem wszystkich uprawnionych organów

i zgodnie ze stosownymi przepisami. Opracowanie nowych planów dotyczących tego miejsca zależeć będzie głównie od przywrócenia mu należytego stanu (decyzja konserwator) i bezpieczeństwa (decyzja RDOŚ) – podsumowuje Aldo Ibanez.

Właściciel obiektów, a jednocześnie użytkownik wieczysty terenu przy ul. Dolnych Młynów 10 rozwiązał w maju 2018 roku umowę najmu z fundacją Tytano, a ta mimo to nadal zajmuje ten teren i stojące na nim obiekty, dopuszczając się kolejnych działań bez wymaganych zezwoleń, o czym m.in. w nakazie administracyjnym informuje konserwator. O konieczności przeprowadzenia remediacji, a także obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego we wnętrzu obiektu, właściciel wielokrotnie zawiadamiał zajmującą to miejsce fundację Tytano, jak również poszczególnych jej podnajemców, niezależnie od toczącego się sporu.