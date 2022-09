Immofinanz kupił 53 nieruchomości handlowe w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech od większościowego udziałowca CPI Property Group. Nabyty za 324,2 mln euro portfel liczy ok. 217 tys. mkw. i jest w pełni wynajęty.

Oferta handlowa Immofinanz obejmuje obecnie 166 nieruchomości w dziesięciu krajach o powierzchni ponad 1,3 mln mkw.

Oczekiwany łączny dochód z najmu brutto to 25 mln euro rocznie.

Umowa kupna została podpisana dzisiaj wraz z finalizacją przejęcia 36 obiektów handlowych w Czechach i Polsce o łącznej powierzchni do wynajęcia 108 tys. mkw. Cena zakupu tych nieruchomości w wysokości 191 mln euro została sfinansowana z istniejących środków. Oczekuje się, że do końca tego roku sfinalizowany zostanie zakup pozostałych 17 nieruchomości na Węgrzech i Słowacji.

wzmocni markę Stop Shop, ale także wzmocni siłę zarobkową Immofinanz dzięki stabilnemu wynajmowi i dochodowi w wysokości około 25 mln euro rocznie. Nasze portfolio handlowe powiększy się teraz do 166 nieruchomości w dziesięciu krajach o powierzchni ponad 1,3 mln mkw. - wyjaśniła Radka Doehring, członek zarządu Immofinanz.

Rośnie portfolio detaliczne Immofinanz

Nabyty portfel składa się przede wszystkim z parków handlowych o atrakcyjnym i zróżnicowanym składzie najemców. Nieruchomości znajdują się w większych miastach lub w lokalizacjach o dużej sile oddziaływania, do których można łatwo dojechać samochodem i publicznym transportem.

- Biorąc pod uwagę niedobór wysokiej jakości portfeli tej wielkości na rynku, zakończenie transakcji to szczególny sukces. Stanowi idealną okazję do rozszerzenia portfolio detalicznego Immofinanz w jednym kroku i po niższych kosztach w porównaniu z negocjacjami z innymi sprzedawcami - wskazał Stefan Frömmel, szef grupy Transakcje w Immofinanz.

Ponieważ CPI Property Group posiada około 77 proc. akcji Immofinanz, przejęcie jest prawnie klasyfikowane jako transakcja z podmiotami powiązanymi. Podlega zatem wysokiej przejrzystości i zgodności wymagań, a Immofinanz zobowiązuje się do utrzymywania najwyższych standardów ładu korporacyjnego.

Szczegóły dotyczące portfolio

Nabyty portfel detaliczny obejmuje:

• Czechy: 30 nieruchomości z ok. 89 300 mkw. powierzchni do wynajęcia i obłożeniem 98,7 proc.

• Słowacja: 15 nieruchomości z ok. 76 200 mkw. powierzchni do wynajęcia i obłożeniem na poziomie 99,9 proc.

• Polska: 6 nieruchomości z ok. 18 200 mkw. powierzchni do wynajęcia i obłożeniem 92,2 proc.

• Węgry: 2 nieruchomości z ok. 33 600 mkw. powierzchni do wynajęcia i 100-procentowym obłożeniem.



