Immofinanz obiera nowy kierunek. Stop Shop wchodzi do Włoch

Immofinanz dodaje Włochy jako nowy rynek do swojego europejskiego portfela marki STOP SHOP. Aktualnie firma posiada ponad 100 parków handlowych rozlokowanych w dziesięciu krajach europejskich.

Dziesięć włoskich lokalizacji STOP SHOP, o łącznym wolumenie inwestycji około 250 mln euro, jest planowanych do 2024 r.

Nabycie w pełni wynajętego parku handlowego z ok. 27 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia w północnowłoskim mieście San Fior w regionie Veneto zostało sfinalizowane.

Pozycja operatora parków handlowych zostanie umocniona, dzięki przejęciom i wewnętrznym projektom deweloperskim mającym zwiększyć wielkość portfela do łącznie 140 lokalizacji.

Immofinanz kontynuuje ekspansję swojej marki parków handlowych STOP SHOP, wchodząc na nowy – włoski rynek. Pierwszą akwizycją sfinalizowaną w tym kraju jest w pełni wynajęty Parco Fiore w północnowłoskim mieście San Fior z około 27 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Sprzedającym jest międzynarodowy bank inwestycyjny Barings, który posiadał nieruchomość w European Core Property Fund Italy zarządzanym przez Kryalos SGR. Cena sprzedaży wyniosła około 35,0 mln euro.

- Rynek włoski jest doskonałym uzupełnieniem i kolejnym, przyszłym motorem wzrostu dla naszej odnoszącej sukcesy europejskiej marki STOP SHOP. Z populacją ponad 60 milionów, Włochy są jednym z największych krajów w Europie. Obszerne badanie rynku wykazało, że dostępne struktury handlowe w połączeniu z siłą nabywczą i zachowaniami konsumentów, przede wszystkim w środkowych i północnych Włoszech, stwarzają duży potencjał do tworzenia nowoczesnych parków handlowych pod marką STOP SHOP. Nasze plany zakładają utworzenie dziesięciu lokalizacji o wartości inwestycyjnej ok. 250 mln euro, do 2024 r. - wyjaśnił Dietmar Reindl, COO Immofinanz.

Immofinanz od wielu lat koncentruje się na tym efektywnym kosztowo, wysokowydajnym i odpornym na kryzysy formacie handlowym. - Ostatni kryzys ponownie potwierdził, że dobrze zlokalizowane, łatwo dostępne parki handlowe z zróżnicowaną ofertą produktów codziennego użytku to format cieszący się nadal dużą popularnością wśród naszych międzynarodowych najemców i klientów. Rynek włoski, na którym produkt ten nie został jeszcze ugruntowany w segmencie jakości, oferuje wiele możliwości - dodał Reindl.