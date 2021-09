Inditex powoli zapomina o pandemii. Wyniki poszły w górę, zmalała tylko liczba sklepów

Inditex ma 6654 sklepów (stan na koniec lipca br.) wobec 7337 rok temu. fot. Inditex









Autor: propertynews.pl

Dodano: 15 wrz 2021 17:28

Grupa odzieżowa Inditex, właściciel marki Zara czy Massimo Dutti, odnotowała przychody w wysokości 11,94 miliarda euro w pierwszym półroczu roku rozliczeniowego (1 lutego 2021 - 31 lipca 2021), co oznacza wzrost o 49 procent rok do roku lub 53 procent w walutach lokalnych. Zysk netto w tym czasie wyniósł ponad 1,27 mld euro w porównaniu ze stratą 195 mln euro rok do roku - podała firma w komunikacie. Rok do roku zmalała liczba sklepów stacjonarnych Grupy.