Pogarszające się wskaźniki koniunktury gospodarcze, inflacja, to najważniejsze czynniki kształtujące obraz rynku nieruchomości handlowych w trzecim kwartale roku.

M. in. inflacja wpłynęła na rynek nieruchomości.

Rosną centra handlowe.

Na liście najbardziej znaczących otwarć królowały parki handlowe.

Po prawie dwóch latach przerwy, rynek zanotował przedwstępne umowy sprzedaży, których przedmiotem były większe obiekty handlowe, zarówno centra jak i parki handlowe.

Polski rynek nieruchomości handlowych nie zniknął z pola widzenia inwestorów.

Format parków handlowych i centrów typu convenience jest dominującym obecnie w całkowitej powierzchni będącej w budowie lub przebudowie.

Na koniec września łączne zasoby powierzchni handlowej w Polsce zbliżyły się do 15,5 mln mkw., z czego nowa kwartalna podaż osiągnęła poziom 70 tys. mkw. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, bardzo dobrym wynikiem mogą się pochwalić parki handlowe. Na miejsca szybkich i tanich zakupów “tuż za rogiem” przypadło 60 proc. powierzchni dostarczonej na rynek między lipcem a wrześniem 2022 r. Również na liście najbardziej znaczących otwarć królowały parki handlowe. Największy – o nazwie Aniołów Park – wystartował w Częstochowie i w pierwszym etapie oddał do dyspozycji najemców około 18 tys. mkw. powierzchni handlowej. Obiekt, w miejscu w którym kiedyś działało Tesco, został kupiony przez DOR Group dwa lata temu. Po przejściu metamorfozy, klienci z Częstochowy i okolic mogą dziś robić zakupy w sklepach z logo, m.in. Carrefoura, głównego najemcy parku, który zajął 8 tys. mkw. a także sieci Rossmann, JYSK, Jula czy Pepco. Docelowo park ma urosnąć jeszcze o kolejne 3 tys. mkw.

Innym, nowo otwartym obiektem, również wyrosłym na miejscu hipermarketu sieci Tesco, jest Cuprum Park w Lubinie. Zamieniając stare w nowe, inwestor firma MGC Invest, stworzyła 11,5 tys. mkw. powierzchni najmu. Przekształceniu hipermarketu w nowoczesny park handlowy towarzyszyło oryginalne przecięcie starego budynku, które dało możliwość urządzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej w formie pasażu. Dodatkowo, nowy projekt architektoniczny zakładał wykorzystanie przestrzeni pozwalające na wydzielenie dużych lokali o powierzchni od 1 do nawet 2 tys. mkw.

W analizowanym kwartale swój kolejny sklep otworzyła sieć Leroy Merlin. 76-sty market budowlano-dekoracyjny uruchomiony został w Ruszowicach, w gminie Głogów, obok galerii Glogovia. Powierzchnia handlowa sklepu, który również zajął miejsce Tesco, wynosi 10 tys. mkw., a oprócz tego klienci mogą robić zakupy w ogrodzie zewnętrznym o powierzchni około 3 tys. mkw.



Po prawie dwóch latach przerwy, rynek zanotował przedwstępne umowy sprzedaży, których przedmiotem były większe obiekty handlowe, zarówno centra jak i parki handlowe. Na pierwszą inwestycję w Polsce zdecydowała się firma FREY - inwestor, deweloper i zarządca nieruchomości z Francji. Za gdański park handlowy Matarnia ma zapłacić 105 mln Euro. Plan rozwoju nad Wisłą ma również izraelska firma inwestycyjna BIG Shopping Centers. Pierwszymi akwizycjami będzie przejęcie dwóch działających obiektów – w Lubinie i Andrychowie. Na oba BIG Shopping Centers wyda około 65 mln Euro.

Transakcje te potwierdzają, że polski rynek nieruchomości handlowych nie zniknął z pola widzenia inwestorów. Co szczególnie ważne, na wydanie pieniędzy zdecydowali się inwestorzy stawiający nad Wisłą pierwsze kroki, którzy dostrzegają dojrzałość i stabilność rynku, a także perspektywy rozwoju, które ten rynek daje.

Pozytywnym sygnałem dla rynku handlowego w Polsce jest wejście japońskiego giganta modowego Uniqlo - mówi Natasza Mika, Dyrektor w dziale Wynajmu Powierzchni Handlowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Pierwszy stacjonarny sklep Uniqlo otworzy w formule ‘pop up store’ w Domach Towarowych Wars Sawa Junior w centrum Warszawy, pod koniec października. Taku Morikawa, prezes Uniqlo Europe, mówiąc o planach otwarcia podkreślał, że debiut w Warszawie zapadł po analizie dobrych wyników sprzedaży, jakie marka notowała w e-commerce. Dodał również, że Polacy polubili odzież tworzoną według japońskich wartości: prostoty, funkcjonalności, jakości oraz trwałości.

Autorzy raportu z BNP Paribas Real Estate Poland, powołując się na dane PRCH, zwracają uwagę na rosnącą średnią odwiedzalność centrów handlowych, która porównując dane z lipca 2022 roku i lipca 2019 roku wyniosła 105,4%. W tym samym okresie wzrost – na poziomie 15,7 proc. – zanotowały również obroty sklepów, co w znacznym stopniu spowodowane było jednak wzrostem cen, a nie zwiększonym wolumenem zakupów. W czasie szalejącej inflacji Polacy zaczęli najwięcej oszczędzać na wydatkach na odzież i akcesoria, kosmetyki oraz rozrywkę. Wydatki na te kategorie w lipcu, w porównaniu z lipcem 2019 roku, rosły najwolniej. Kolejno o +8,2 proc., +11,9 proc. i +13,0 proc. Inflacja daje się we znaki również dyskontom, w których spadła sprzedaż słodyczy i mocnych alkoholi.

Pod koniec trzeciego kwartału w budowie było ponad ok. 350 tys. mkw. nowej powierzchni i ok. 130 tys. mkw. powierzchni, która obejmowała zarówno zmianę formatów handlowych, jak i rozbudowę obiektów istniejących. Format parków handlowych i centrów typu convenience jest dominującym obecnie w całkowitej powierzchni będącej w budowie lub przebudowie i stanowi ponad 70 proc. powstającej powierzchni.



Polacy zmienili model zakupów i na dobre polubili parki handlowe, szczególnie te w dobrych i dogodnych lokalizacjach. Lokalne, wręcz sąsiedzkie zakupy nie oznaczają jednak rezygnacji z zakupów w dużych centrach handlowych czy centrach wyprzedażowych. Widzimy raczej, że zostaje wypracowany pewien stan równowagi, w którym jednocześnie mogą funkcjonować i rozwijać się obiekty o różnych profilach i z różną ofertą, zaspokajając różnorodne potrzeby konsumenckie. Z tą różnicą, że biznes i jednych i drugich napędzany będzie innymi czynnikami - komentuje Justyna Krawczyńska, Konsultant z działu Wynajmu Powierzchni Handlowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Autorzy raportu wskazują, że od dłuższego czasu najwyższe wskaźniki nasycenia powierzchnią handlową notują aglomeracja poznańska i wrocławska. Kształtują się one na poziomie 1047 mkw. na 1000 mieszkańców. Po przeciwnej stronie bieguna jest aglomeracja łódzka (687 mkw./1000 mieszkańców) i konurbacja katowicka (704 mkw./1000 mieszkańców).

Na koniec pierwszego półrocza na rynkach 8 głównych aglomeracji (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Śląsk, Szczecin, Wrocław i Trójmiasto) pozostawało 4,7 proc. niewynajętej powierzchni, co oznacza jego spadek r/r o 0,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Największy spadek powierzchni niewynajętej r/r zarejestrowano we Wrocławiu, co było podyktowane głównie absorbcją powierzchni dawniej zajmowanej przez Tesco, a także podpisaniem umowy najmu przez sieć Primark w centrum Magnolia Park. Kolejny już salon znanej na całym świecie marki powstanie we Wrocławiu do końca 2023 roku.

