Inflacja wpłynie na rynek powierzchni biurowych

W 2021 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły ponad 6,15 milionów mkw.

Do użytku oddano ponad 324 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Do końca 2022 roku do użytku oddane zostaną wszystkie projekty biurowe, których realizacja rozpoczęła się przed pandemią.

Do największych projektów w Warszawie, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie, możemy zaliczyć: Warsaw Unit (Ghelamco – 56,4 tys. mkw.), Skyliner (Karimpol – 48,5 tys. mkw.), Generation Park Y (Skanska Property Poland – 44,2 tys. mkw.). Na koniec 2021 r. w Warszawie w budowie znajdowało się około 308 tys. mkw. powierzchni biurowej planowanej do oddania w latach 2022-2024, co jest najniższą wartością od 2009 roku.

Przeczytaj także: Property Forum Śląsk za nami. To mówili prelegenci o przyszłości regionu!



Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Według szacunków Cushman & Wakefield w 2022 roku oddanych do użytku zostanie ok. 220 000 mkw., z czego znaczna część to projekty, których budowa rozpoczęła się jeszcze przed wybuchem pandemii Covid-19. Ograniczenie liczby nowych budynków wprowadzanych na warszawski rynek biurowy, obserwowane od marca 2020, doprowadzi to do znaczącego spadku podaży nowej powierzchni biurowej, a oczekiwana luka podażowa może potrwać nawet do 2025 roku. Niemniej jednak, część deweloperów intensyfikuje swoją aktywność związaną z przygotowaniem inwestycji, chcąc wykorzystać moment mniejszej konkurencji – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Więcej pustostanów

Począwszy od drugiego kwartału 2020 roku, wskaźnik powierzchni niewynajętej był na ścieżce wzrostu, na co w dużym stopniu wpłynęła niepewna sytuacja gospodarcza wywołana przez wybuch pandemii Covid-19. W wyniku ograniczonej aktywności najemców w ostatnich kwartałach i kumulacji nowej podaży, stopa powierzchni niewynajętej wyniosła 12,7 proc., co oznacza wzrost o 2,8 pkt. proc. rok do roku.

1

2