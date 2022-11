Koszty jakie ponoszą są wyższe, niż wzrost przychodów. Zmniejszają zyski najemców centrów handlowych. Ich zdaniem czynsz i opłaty muszą obniżane w przypadku braku prądu. Ryzyko biznesowe trzeba rozłożyć na dwie strony.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zwraca uwagę na informację o wzroście obrotów w centrach handlowych.

Zdaniem Związku odnotowany wzrost jest wynikiem inflacji, nie oznacza większych zysków dla najemców.

Koszty najemców rosną szybciej niż przychody: szczególnie wydatki na zatrudnienie i eksploatację obiektu.

Sklepy i punkty usługowe notują realnie niższe zyski.

Najemcy nie otrzymują danych o ruchu w poszczególnych obiektach handlowych. Podawane są im tylko zagregowane dane odwiedzalności w centrach handlowych dla całej Polski. I nie wiadomo nawet, których centrach handlowych były badane konkretnie.

- Podawane przez PRCH dane o wzroście obrotów w centrach handlowych, czyli zagregowanych przychodów najemców, jakie raportujemy właścicielom galerii co miesiąc, nie są miarodajne. Nie jest znana metodologia zastosowana przy tych badaniach. Wzrost obrotów przy takiej inflacji nie jest wyznacznikiem sytuacji na rynku - mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalny Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.

Nie jest znana liczba klientów odwiedzających konkretną galerię handlową.

A takie dane są niezbędne sklepom i punktom usługowym dla prawidłowego planowania sprzedaży oraz podejmowania właściwych decyzji o funkcjonowaniu w danej lokalizacji.

Bezprecedensowy wzrost kosztów

Dynamika wzrostu kosztów jest bezprecedensowa, a przychody nie nadążają za inflacją.

Na wyniki bieżącego roku wpłynie także rozliczenie kosztów eksploatacyjnych.

Dopiero na początku przyszłego roku właściciele i zarządcy centrów poinformują najemców o realnie poniesionych w 2022 r. wydatkach.

- Nie spodziewamy się przyjemnych zaskoczeń - mówi dyrektor generalny ZPPHiU. I dodaje: - Po raz kolejny nastąpi próba przeniesienia ryzyka biznesowego wynajmujących na najemców.

Zofia Morbiato – dyrektor generalny w ZPPHiU.

Do tego dochodzi nieprzewidywalny kurs euro, a przecież w galeriach czynsze płacone są w przeliczeniu z tej waluty.

- Jesteśmy zaskoczeni tym, że PRCH podając dane nie odnoszące się do poszczególnych branż i nie poparte szczegółowymi analizami nie jest zainteresowane faktyczną diagnozą sytuacji na rynku handlowym. Dotyczy to zarówno poziomów odwiedzalności centrów handlowych, jak i obrotów najemców. Uniemożliwia to niestety racjonalną dyskusję na temat ewentualności poprawnej oceny sytuacji – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalny ZPPHiU.

Zaliczki na koszty eksploatacji

Obecnie najemcy nie mogą przewidzieć, ile będą musieli zapłacić za koszty wspólne w galeriach handlowych.

Właściciele i zarządzający takimi obiektami zawierając umowę przedstawiają wartość zaliczkową kosztów eksploatacyjnych.

Jednak na koniec każdego roku oczekują dopłat, nie przedstawiając szczegółowego rozliczenia ani dokumentacji poniesionych kosztów.

Dlatego ZPPHiU apeluje, aby wartość kosztów wspólnych była w pełni przewidywalna i określona z góry jako jedna, niezmienna kwota. Najlepiej, jeśli byłaby ona stałym, określonym w umowie, elementem czynszu.

Do kosztów wspólnych wynajmujący zaliczają utrzymanie powierzchni poza sklepami i punktami usługowymi

korytarzy,

toalet,

parkingów,

wejść,

schodów,

wind

i podobnych.

Najemcy ponoszą opłaty za:

personel zarządcy,

sprzątanie,

oświetlenie,

ochronę

podatek od nieruchomości należny od wynajmującego.

Najemcy muszą też pokrywać:

kary administracyjne nałożone na wynajmującego,

koszty odzyskiwania należności,

odsetki,

ubezpieczenia,

i inne, podobne.

Jednocześnie każdy z najemców płaci za swoje media indywidualnie.

Za utrudnienia - czynsze w dół

ZPPHiU stoi na stanowisku, że czynsz i opłaty w centrach handlowych powinny być obniżane w przypadku przestojów, utrudnień w działaniu jak choćby brak prądu.

Obecnie takie zdarzenia, które nie pozwalają najemcom prowadzić sprzedaży, nie wpływają na obniżenie opłat.

Co więcej – centra handlowe nigdy nie obniżyły ani czynszu, ani opłat eksploatacyjnych po zamknięciu handlu w niedziele – choć w te dni zrezygnowano z usług typu ochrona czy sprzątanie, a przychody najemców obniżyły się.

Dlaczego najemcy muszą płacić tyle samo także za okresy, w których nie mogą prowadzić sprzedaży?

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) i Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU oraz PSNPH przedyskutowały najistotniejsze kwestie poruszane przez Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu według najemców.

Przygotowany przez PSNPH Kodeks, uaktualniający dokument powstały w 2011 roku, wskazuje na oczekiwane przez najemców standardy współpracy i komunikacji z właścicielami oraz zarządcami centrów handlowych.

Zasady proponowane przez Kodeks mają właściwie rozłożyć ryzyka biznesowe na obie strony umowy.

