Influencerka nową ambasadorką Portu Łódź

Wybór Radomskiej na ambasadorkę Portu Łódź został poprzedzony głosowaniem internautów, którzy na fanpage’u Centrum zgłaszali swoje propozycje kandydatów na „twarz Portu Łódź”. Jednogłośnie zwyciężyła Ola Radomska, a pod postem, gdzie trwało głosowanie, pojawiło się kilkaset komentarzy Facebookowiczów: „Ależ to oczywista oczywistość, że Aleksandra Radomska!”, „Dla Radomskiej to ja nawet ze Szkocji do Was bym zajrzała”, „Po prostu Olinek najlepszy. Jak z czymś rusza to na maksa. Poczucie humoru, dystans do siebie, jak i również rożnych sytuacji. Osoba barwna, kreatywna, miło się jej słucha. Nic dodać nic ująć. Radomska na Ambasadora!”.

- Do wyboru ambasadora Portu Łódź od samego początku chcieliśmy zaangażować naszą społeczność. Jednak tak wielki i pozytywny odzew na post, w którym zapytaliśmy internautów, kogo widzieliby w tej roli przeszedł nasze oczekiwania! Lawinowo posypały się komentarze z prośbą o wybór Oli Radomskiej, odezwały się do nas osoby nie tylko z Łodzi i okolic ale także z innych miast, które bardzo cenią sobie twórczość łódzkiej blogerki. Nie ukrywam, że jesteśmy ogromnie zadowoleni z wyboru, którego dokonali internauci. Ola Radomska to niezwykła osobowość, a współpraca z nią to strzał w dziesiątkę, bardzo się cieszymy i witamy Radomską na pokładzie naszego Centrum – mówi Jagoda Olesiak, marketing manager Portu Łódź.

- Bardzo się cieszę, z nawiązania długofalowej współpracy z Portem Łódź. Przyjęłam ten pomysł z ogromnym entuzjazmem, bo to taka współpraca idealna - w Porcie mogę załatwić wszystkie codzienne sprawunki, a dodatkowo pokazać, że to dużo więcej niż miejsce do wygodnego robienia zakupów. Mamy jesień, ludzie będą szukać alternatywnych do spędzania na zewnątrz form rozrywki, a okazji do pokazania, że w Porcie jest i będzie ich sporo, nie zabraknie. Bo pomysłów mamy naprawdę wiele – komentuje Aleksandra Radomska.