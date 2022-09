Nie możemy patrzeć na świat przez pryzmat jednej branży, sektory się przenikają - mówiła Aleksandra Trapp, Head of Culture and Trends, infuture.institute w debacie zatytułowanej "Let’s Talk Trends! Retail" podczas Property Forum 2022.

- Wiele osób pyta mnie: Po co w ogóle śledzić trendy? Czasy zmieniają się tak dynamicznie. Obecnie mamy do czynienia z kulturą nanosekundy. Czy można przewidzieć co będzie się działo za kilka lat? - zaczęła uczestniczka debaty.

Holistyczne podejście do trendów

Aleksandra Trapp zaznaczyła, że trendów nie można mylić z modą. - Trendy to zjawiska, które mają długofalowy wpływ na to jak zmieniają się praktycznie wszystkie dziedziny naszego życia. Nie możemy patrzeć na świat przez pryzmat jednej branży. Musimy patrzeć na wszystkie trendy, zmiany technologiczne, polityczne, gospodarcze, środowiskowe. To musi być ujęcie holistyczne - zaznaczyła.

Obserwacja sygnałów zmian wyznaczy nam pewnie kierunki. - Podam przykład sprzedaży torebki Gucci na platformie gamingowej dedykowanej młodzieży - Robloxie. Torebka została sprzedana za wyższą cenę, niż jej wartość realna. Ta torebka fizycznie nie istnieje. Transakcja pokazuje jak zmienia się pojęcie luksusu. To sygnał, który na pewno warto obserwować. Być może przyszłością tej branży jest wirtualny świat - mówiła Aleksandra Trapp.

- W swojej branży pracuję nad czynnikami zmian czyli ogromnymi ilościami danymi. W ten sposób staramy się spojrzeć w przyszłość. Zaznaczmy jednak, że przyszłości może być wiele. Poprzez obserwację trendów możemy przygotować się na to, co może się zdarzyć - mówiła przedstawicielka infuture.institute.

Warto być gotowym na różne scenariusze

- Rozmawiając o trendach musimy patrzeć na wiele czynników, tylko w ten sposób można zbudować szeroką wizję. Warto być gotowym na rożne scenariusze, co szczególnie pokazują dzisiejsze czasy - zaznaczyła uczestniczka i wyjaśniła, że branże się przenikają. - Nie warto skupiać się tylko na swoim sektorze. Inspiracja może przyjść do nas z zupełnie innej dziedziny np. z motoryzacji do handlu detalicznego.

- Dzisiejszy świat w dużej mierze opiera się na algorytmach. Netflix podpowiada nam co warto obejrzeć, Spotify mówi jaka piosenka może nam się spodobać. Warto wyrwać się z tej bańki, obserwować co dzieje się dookoła - zaznaczyła Aleksandra Trapp i dodała, że trendy z mainstreamu są ważne, ale trzeba patrzeć szerzej, dalej.

- Jednym z dominujących obecnie trendów w handlu detalicznym jest ecommerce. To trend, który dzieje się tu i teraz. Ale patrząc na technologiczne kierunki bardzo dynamicznie rozwija się metaverse. Mówią o tym największe firmy, chociaż do końca nie wiadomo jak on będzie wyglądał - zaznaczyła.

Aleksandra Trapp wyróżniła trzy strefy dojrzałości trendów: mainstreamową, reaktywną i innowacyjną.

- Trendy mogą przybierać na sile albo słabnąć. Są w różnej fazie rozwoju. Niektóre nawet się wykluczają. Musimy się zatem zastanowić na co stawiamy w naszym biznesie, aby uniknąć sprzeczności typu lokalność czy produkcja masowa. Musimy być autentyczni, nie zgubić swojego DNA - podsumowała Aleksandra Trapp.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl