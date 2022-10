12 października startuje nowa przestrzeń rekreacyjno-gastronomiczna na mapie Warszawy - Ogrody Ulricha. Zrealizowany tuż obok centrum handlowego Wola Park projekt to pierwsza taka inwestycja firmy Ingka Centres w Polsce.

Ingka Centres, właściciel i zarządca centrów handlowych przywraca Ogrodom Ulricha dawny blask licząc, że będą modnym miejscem na rekreacyjnej mapie Warszawy.

Ogrody Ulricha położone przy ul. Górczewskiej 124, to historyczne szklarnie należące dawniej do rodziny Ulrichów, która prowadziła w Warszawie słynne gospodarstwo ogrodnicze.

Dziś miejsce tworzą: Szklarnie i Park Ulricha, Ogród Codzienny, Willa Ulricha oraz Zielona Chata. W sumie to 18 tys. mkw. powierzchni przy Wola Park, które zostaną oddane do użytku 12 października.

Kompleks ma łączyć przestrzeń rozrywki dla dorosłych i dla dzieci z relaksem pośród natury.



Obiekt nie jest jeszcze w pełni skomercjalizowany.

Ogrody Ulricha to kompleks, który tworzą Szklarnie i Park Ulricha, Ogród Codzienny, Willa Ulricha oraz Zielona Chata. To ma być nowa, kreatywna przestrzeń do pracy i spotkań biznesowych, położona blisko centrum Warszawy.

Celem Ingka Centres jest tworzenie przyjaznych miejsc spotkań. Działamy na rzecz lokalnych społeczności, dlatego nasza inicjatywa odbyła się po konsultacjach społecznych. Dzięki temu mieszkańcy Woli zyskają nową przestrzeń do spotkań, a Ogrody Ulricha wzbogacą ofertę Wola Parku – mówi Anna Bozhenko, dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Od 12 października Ogrody Ulricha mają stać się modne. Właściciele zapowiadają, że będą one ulubionym miejscem wyjść na drinka i tam, gdzie można zjeść i spotkać się ze znajomymi.

Ogrody Ulricha szklarnia B o przeznaczeniu gastronomicznym - wizualizacja.jpeg

Kompleks ma stać się żywą przestrzenią, gdzie rozrywka – dla dorosłych i dla dzieci – połączy się z relaksem wokół natury. Wśród oferowanych atrakcji znajdzie się strefa edukacyjno-rozrywkowa dla najmłodszych i miejsca zdobywania wiedzy o ekologii i zdrowym żywieniu dla pozostałych gości. Ogrody mają być prawdziwą ostoją relaksu.

Ogrody Ulricha to przestrzeń z klimatem

Rewitalizacja przywróciła zabytkom funkcjonalność i nadała normy nowoczesności. W skład projektu wchodzą 4 budynki, a każdy z nich ma swój własny charakter. Jest też jeszcze możliwość wynajęcia przestrzeni. Wszystkie budynki gastronomiczne wyposażone zostały w elementy zapewniające pełny dostęp do infrastruktury właściwej dla potrzeb lokali restauracyjnych, m.in. okapów czy wentylacji specjalnej.

Park Ulricha został zaprojektowany z myślą o imprezach plenerowych.jpeg

Ogrody Ulricha będą domem restauracji

Dla najemców do wynajęcia przygotowanych zostało kolejno:

W Szklarni A – 755 mkw. Będzie ona miejscem o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym.

W Szklarni B – 366 mkw. przestrzeni o przeznaczeniu gastronomicznym. Znajdą się tu 2 bary centralne, 2 punkty gastronomiczne oraz 6 konceptów restauracyjnych.

Szklarni B znajdą się 2 bary centralne, 2 punkty gastronomiczne oraz 6 konceptów restauracyjnych.jpeg

W Willi Ulricha dostępnych będzie 466 mkw. , a w Zielonej Chacie 516 mkw. Zarówno Willa Ulricha i Zielona Chata będą wkrótce przygotowane do dyspozycji restauratorów.

Dobra zabawa w modnym miejscu

Wśród najemców kompleksu znalazły się restauracje Pasibus, Ragazzi, Silk & Spicy, Pika Pika Ramen & Sushi „by Nama” oraz Yafo. W dwóch barach centralnych znajdą się Tap i Botanic Bar. Będą także lokale Wege Umami, Il Panificio oraz Karmello. Aby starsi mogli mieć wolną głowę, najmłodszych zaprosi do siebie sala zabaw Fikołki – zapowiadając, że tym razem ich wnętrze zrealizowano w wyjątkowej odsłonie.

– Ogrody Ulricha będą miejscem rekreacyjno-rozrywkowym, gdzie można dobrze zjeść i miło spędzić czas. Chcemy, aby pełniły również rolę edukacyjną, dzięki czemu odwiedzający będą mogli dowiedzieć się więcej o niezwykle ciekawej historii rodziny Ulrichów, której zawdzięczamy dziedzictwo tego kompleksu – mówi Artur Drączkowski, kierownik projektu Ingka Centres.

Zarówno Willa Ulricha, jak i Zielona Chata, również będą do dyspozycji restauratorów.jpeg

Ogrody Ulricha chcą być ekologiczne i zdrowe

Szczególnie strefa gastronomiczna Szklarni B ma być bogata w ofertę zdrowych i zielonych propozycji kulinarnych. Ale w Ogrodach ma królować różnorodność. Od chwili powstania koncepcji dla właścicieli kluczowe było zapewnienie gościom szerokiej i atrakcyjnej oferty gastronomicznej. Dlatego w gronie najemców znalazła się sieć restauracji inspirowana street foodem ale i pizzeria w stylu neapolitańskim.

– Cieszymy się, że rok rozpoczęliśmy od podpisania umów z pierwszymi najemcami Ogrodów Ulricha. Jesteśmy pewni, że Ogrody staną się ulubionym miejscem spotkań nie tylko lokalnej społeczności, ale wszystkich warszawiaków – mówi Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Ogrody Ulricha - historia miejsca:

1805 - założenie ogrodów przez Jana Bogumiła Ulricha, który zarządza także Ogrodem Saskim przy Pałacu Saskim.

1835 - powstaje pierwsza w Warszawie szklarnia z żelaza, przeznaczona na hodowlę ananasów.

1845 - właścicielem ogrodów zostaje Christian Ulrich.

1878 - kierowanie zakładem przejmuje Gustaw Ulrich, zakład ogrodniczy składa się z 16 szklarni, w tym jednej z żelaza, a także 500 okien inspektowych i szkółki w Górcach.

1885 - Gustaw Ulrich otwiera ogród w stylu angielskim, z okazami rzadkich gatunków drzew i krzewów. Zostaje wzniesiony pomnik z popiersiem Christiana Ulricha. Kilka lat później powstaje ogród francuski.

1958 - grunty pod zakładami zostają upaństwowione.

1976 - zostaje dokonany wpis do rejestru zabytków obejmujący Park Ulricha.

2001 - następuje wpis do rejestru zabytków dla Szklarni, Willi Ulrichów i Zielonej Chaty.

2021 - start prac konserwatorskich zabytkowych murów Szklarni Ulricha.

2022 – otwarcie Ogrodów Ulricha po rewitalizacji.

Spółka Ingka Centres należy do Grupy Ingka (obejmującej również IKEA Retail oraz Ingka Investments). Ingka Ceners ma ponad 40 lat doświadczenia w budowaniu i zarządzaniu centrami handlowymi. Aktualnie współpracuje z 3000 markami, obecnymi w 45 obiektach handlowych firmy na 15 światowych rynkach, które rocznie odwiedza 370 milionów osób.

