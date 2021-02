Ingka Centres z centrum handlowym pod Delhi za 600 mln euro

Firma Ingka Centres, należąca do Grupy Ingka (obejmującej też IKEA Retail oraz Ingka Investments), podjęła pierwszy krok w kierunku dalszej ekspansji w Indiach, dokonując zakupu dużej działki o powierzchni 47 833 mkw. w miejscowości Noida w stanie Uttar Pradesh. Na nieruchomości zlokalizowanej w bliskiej odległości od stolicy kraju, Nowego Delhi, powstanie centrum handlowe ze sztandarowym sklepem IKEA, które dołączy do grona 45 innych miejsc spotkań Ingka Centres na całym świecie. Indyjska inwestycja o wartości 600 mln euro to kolejny etap w ramach długoterminowego planu ekspansji Grupy Ingka.

Ogłoszenie o zakupie działki nastąpiło wkrótce po uruchomieniu drugiego sklepu IKEA w Bombaju w grudniu 2020 roku. Pierwszy sklep IKEA w Indiach, w Hajdarabadzie, rozpoczął działalność dwa lata temu, a firma prowadzi sprzedaż online w Bombaju, Pune i Hajdarabadzie. Rozwój działalności Ingka Centres na terenie Indii to część globalnej wizji ekspansji na nowe rynki. Centra handlowe wraz z flagowymi sklepami IKEA stanowią potężną atrakcją handlową, odpowiadając na potrzeby lokalnych społeczności. Indie odegrają kluczową rolę w realizacji wizji Ingka Centres, polegającej na tworzeniu miejsc spotkań kierowanych do wielu ludzi.

– Indie to ekscytujący i dynamiczny rynek, a inwestycja w Noidzie to ogromny przełom w naszej wizji przekształcania biznesu w odpowiedzi na zmieniające się środowisko handlu detalicznego – powiedziała Cindy Andersen, dyrektor zarządzająca Ingka Centres. – W mieście i wokół niego mieszkają miliony ludzi i to z nimi chcemy budować emocjonalne więzi, wnosząc jak najwięcej wartości do ich życia i wspólnoty. Z niecierpliwością czekamy na zaprezentowanie naszej koncepcji miejsca spotkań na rynku indyjskim, koncepcji zbudowanej z myślą o potrzebach lokalnych społeczności i wykraczającej daleko poza standardowe zakupy – dodała Cindy Andersen.

Miasto Noida zostało wybrane jako idealna lokalizacja dla nowego centrum handlowego wraz ze sklepem IKEA, odpowiadając na współczesne oczekiwania mieszkańców w regionie stołecznym Indii. Noida, położona w stanie Uttar Pradesh, około 25 km od Nowego Delhi, słynie z jakości infrastruktury i otwartych przestrzeni, będąc ponadto najbardziej zielonym miastem Indii. Najnowsza inwestycja Ingka Centres położona jest blisko centrum miasta, zapewniając doskonałe połączenie komunikacyjne.

– Wraz z Ingka Centres z radością ogłaszamy otwarcie pierwszego sklepu IKEA w Noidzie – powiedział Peter Betzel, CEO i CSO IKEA India. – Region stołeczny Delhi jest jednym z najważniejszych rynków w Indiach, który umożliwi zaoferowanie naszych atrakcyjnych, korzystnych cenowo, dobrze zaprojektowanych i trwałych produktów wyposażenia domu licznemu gronu odbiorców. To kolejny krok w naszym programie ekspansji zgodny z celem IKEA, by w nadchodzących latach móc powitać w naszych obiektach 100 milionów mieszkańców Indii – dodał Peter Betzel.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie około ponad 600 mln euro. Przewiduje się, że projekt stworzy nowe miejsca pracy, przyczyni się do rozwoju infrastruktury oraz zorganizowanego sektora handlu detalicznego i wyposażenia wnętrz w regionie.