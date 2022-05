Ingka Investments kupuje udziały w ubezpieczeniowym Urban Jungle

Urban Jungle działa w zakresie wykorzystywania technologii do zapewniania ubezpieczenia domu najemcom i właścicielom.

Inwestycja jest częścią ostatniej rundy finansowania Urban Jungle, w której inwestorzy wnieśli łącznie 23 miliony dolarów kapitału własnego, aby przyspieszyć rozwój i szybko skalować działalność ubezpieczeniową w Wielkiej Brytanii, a także rozwijać się na nowych rynkach.

Założona w 2016 roku firma Urban Jungle jest obecnie jednym z najlepiej ocenianych ubezpieczycieli w Wielkiej Brytanii, pomagając ponad 100 tys. klientom.

Urban Jungle korzysta z najnowszych technologii, aby zapewnić klientom przystępną cenę ubezpieczenia. Oferuje usługi online bez konieczności dzwonienia lub wykorzystując sztuczną inteligencję. Firma dąży do zmiany branży ubezpieczeniowej, stawiając u podstaw uczciwość i przejrzystość.

Cieszymy się, że dokonaliśmy inwestycji finansowej w Urban Jungle i jesteśmy pewni dalszego wzrostu na rynku ubezpieczeń. Urban Jungle opracował innowacyjne rozwiązanie, które może zmienić obecny rynek ubezpieczeniowy oraz sprawić, że ubezpieczenia będą dostępne dla znacznie większej liczby osób. Jest to zgodne z naszą wizją tworzenia lepszego codziennego życia dla wielu ludzi – mówi Krister Mattsson, dyrektor zarządzający Ingka Investments.

Urban Jungle stawia na rozwój i uczciwą ofertę

Ta najnowsza runda finansowania zostanie wykorzystana do szybkiego wzrostu bazy klientów Urban Jungle i wejścia na inne rynki w nadchodzącym roku. Umożliwi również stworzenie 100 nowych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii.

mat.pras.

- Bardzo szybko się rozwijamy, co jest atrakcyjne zarówno dla obecnych, jak i nowych inwestorów. Budujemy od podstaw nowoczesnego ubezpieczyciela, wykorzystując najnowszą technologię do tworzenia produktów o uczciwych, przejrzystych cenach i łatwych do zrozumienia warunkach – wszystko to, jednocześnie czyniąc ubezpieczenie prostym, szybkim i przystępnym. Oszustwa są dużym problemem w naszej branży i zwiększają koszty dla wszystkich innych. Sposób, w jaki korzystamy z technologii, daje nam przewagę, ponieważ jesteśmy w stanie odfiltrować oszustów i pomóc prawdziwym klientom uzyskać znacznie lepszą ofertę, co jest obecnie szczególnie ważne – mówi Jimmy Williams, współzałożyciel i dyrektor generalny Urban Jungle.

Ingka Investments dokonuje inwestycji większościowych i mniejszościowych w najnowocześniejsze firmy, w tym start-upy, które mogą tworzyć synergie lub są ważne dla podstawowej działalności grupy. Dzięki temu Ingka Group może poszerzać krajobraz inwestycyjny i dywersyfikować profil ryzyka finansowego i zwrotu.