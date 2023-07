Polska marka kosmetyczna Inglot otworzyła w lipcu swój sklep w gorzowskim NoVa Parku. Na przestrzeni 43 mkw. klienci znajdą produkty, z których korzystały już światowe domy mody, takie jak Kenzo, Coach czy Badgley Mischka.

Nowy sklep Inglot przeniósł się do NoVa Parku z konkurencyjnej galerii Askana,

Inglot usytuowany jest na poziomie 0, obok perfumerii Douglas.

Nowy najemca zajął 43,1 mkw. powierzchni.

Marka Inglot może również poszczycić się tym, że nie testuje żadnych produktów ani komponentów na zwierzętach i figuruje na liście PETA jako cruelty-free. 95 proc. produktów Inglot powstaje w laboratoriach firmy w Przemyślu.

Bardzo się cieszymy, że marka Inglot wybrała do prowadzenia swojego biznesu właśnie NoVa Park. Dzięki temu nasi klienci będą mogli skorzystać z oferty ponad 2500 doskonałych kosmetyków do makijażu rodzimej produkcji, wśród których każdy znajdzie swój ulubiony. Osławione produkty, które podbiły już międzynarodowy świat mody i musicalu, będą teraz dostępne na wyciągnięcie ręki w naszym centrum. Mogę również zdradzić, że to nie ostatnie otwarcie nowego sklepu w NoVa Parku w najbliższym czasie, bowiem staramy się nieustannie poszerzać paletę możliwości zakupowych dla naszych klientów – mówi Ewa Jusiel-Bujnowska, Senior Leasing Manager w NoVa Parku.

NoVa Park to centrum handlowe zlokalizowane jest w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie kulturalnych i rozrywkowych symboli miasta, bulwaru nadwarciańskiego oraz głównych szlaków komunikacyjnych. Na terenie obiektu funkcjonują operator spożywczy Carrefour oraz liczne sklepy i punkty usługowe, w tym marki takie jak: TOUS, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Reserved, Cropp, House, Mohito, C&A, Medicine, CHANGE Lingerie, Home&You, Duka, Homla, Hebe, Super-Pharm, Sephora, Douglas, Smyk, Intersport, 4F, Outhorn, Adidas, New Balance, Puma, Sizeer, 50 Style, W.KRUK, Vision Express, Fielmann, Media Expert, iSpot, Pepco, KFC, Kraina Serów, So Coffee czy North Fish. Do dyspozycji Klientów jest również klub fitness Fabryka Formy.

