InnerValue odświeża markę i przenosi się do nowej siedziby. 

InnerValue planuje rozszerzenie kierunków rozwoju,

Firma odświeży identyfikację wizualną oraz serwis www.

InnerValue wyprowadza się z Wilczej na Koszykową w Warszawie.

Zespół InnerValue przez ostatnie dwa lata podwoił się do 40 osób. Podwojeniu uległa również liczba klientów, która przekroczyła sto podmiotów. Ich rosnąca liczba i poszerzenie oferty o wsparcie strategiczne w procesach komunikacyjnych i inwestorskich na rynku kapitałowym pozwoliło na zwiększenie skali działalności spółki.

Obecnie prawie 50 proc. klientów to firmy nienotowane na giełdzie. InnerValue rozszerzyło usługi o wsparcie w zakresie doradztwa strategicznego, realizacji działań graficzno – digitalowych oraz obsługi social media na potrzeby komunikacji korporacyjnej.

InnerValue działa w nowej przestrzeni

– Ostatnie dwa lata to nie tylko czas dynamicznego wzrostu, ale również poszerzenia kompetencji związanych również z dołączeniem do zespołu nowych osób. To sprawiło, że potrzebowaliśmy nowej przestrzeni do pracy, większego komfortu dla zespołu oraz dodatkowych miejsc do spotkań z klientami, czy telekonferencje – mówi Wojciech Iwaniuk, prezes i współzałożyciel InnerValue.

– Zdecydowaliśmy się na zmianę na nową, większą przestrzeń, która adresuje nasze bieżące potrzeby i zapewnia miejsce do dalszego wzrostu. Dziękujemy Wam za tysiące spotkań, konferencji, dyskusji czy nagrań wideo. W nowym miejscu możliwości do tego typu aktywności będzie znacznie więcej – podkreśla Iwaniuk.

Wojciech Iwaniuk

Od 1 kwietnia nowa, bardziej funkcjonalna siedziba InnerValue znajduje się na ul. Koszykowej 54. To biurowiec w samym centrum Warszawy, a co najważniejsze przestrzeń ta przygotowana jest specjalnie pod potrzeby firmy. Kluczowe w projektowaniu nowego miejsca był komfort pracowników i swobodne łączenie pracy stacjonarnej oraz hybrydowej. Nowe biuro InnerValue to także przestrzeń do pracy cichej, a także organizacji spotkań z inwestorami i interesariuszami spółek. Za projekt biura odpowiadała firma Helikon.

Rozwój InnerValue to większy zespół więcej klientów i nowa witryna www

- Dziesięć lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy pracę przy ul. Wilczej rynek finansowy był w zupełnie innym miejscu. Dziś pojawiło się wiele alternatyw w zakresie pozyskiwanie finansowania, co rodzi też potrzebę bardziej kompleksowego i zróżnicowanego podejścia. Klienci szukają miejsca, gdzie wiele usług mogą znaleźć w jednym miejscu: od doradztwa strategicznego i przygotowania do transakcji, przez wsparcie w zakresie przygotowaniu materiałów inwestorskich, IR, PR oraz komunikację w social media – zaznacza Wojciech Iwaniuk.

– To podejście obrazuje też odświeżenie naszej identyfikacji wizualnej, nowa strona internetowa, a także przestrzeń biurowa. Żyjemy w czasach ogromnej elastyczności i chcemy być taką organizacją – dynamiczną, żyjącą przyszłością, tworzącą trendy – podkreśla Wojciech Iwaniuk.