Roadbike to miejsce stworzone z pasji do sportu – przede wszystkim kolarstwa i triathlonu. Filarem marki są nasi pracownicy – pasjonaci z wieloletnią historią sportową. W zespole mamy nie tylko świetnych specjalistów, ale też ludzi mających na swoim koncie osiągnięcia w Mistrzostwach Świata Ironman, ultrakolarstwie (3333 km w 10 dni dookoła Polski), triathlonie czy enduro. Bardzo się cieszymy, że możemy szerzyć wiedzę i zarażać pasją do kolarstwa w nowo otwartym salonie naszej marki w Elektrowni Powiśle – mówi Maciej Kozłowski, Founder Roadbike.