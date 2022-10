W ostatnich dniach franczyzobiorcy Żabki zostali poinformowani o zakończeniu współpracy z InPostem – informuje portal Wirtualnemedia.pl.

Od 7 października zablokowana została możliwość nadawania i odbioru paczek InPost w Żabkach oraz w paczkomatach na terenie sklepów sieci. Przesyłki skierowane do odbioru w sklepach Żabka lub do paczkomatów do 6 października zostaną obsłużone jak dotychczas.