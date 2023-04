InPost nie planuje podwyżek cen za usługi. W przeciwieństwie do innych gigantów technologicznych, nie planuje zwolnień. Zatrudni nawet do 600 osób. Większość nowych paczkomatów stanie we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Hiszpanii.

W 2022 r. sieć urządzeń Paczkomat® wzrosła o 37 proc. rok do roku, osiągając liczbę 27 939.

W Polsce InPost ma dwie centralne sortownie oraz 64 lokalne huby obsługujące przesyłki.

We Francji spółka prowadzi również dwie centralne sortownie i około 40 tego typu magazynów.

Uruchomiony przez InPost w lutym tego roku sklep Outofthebox.pl jest platformą testową. Nie będzie to marketplace konkurujący ze znanymi podmiotami.

Paczkomat® rośnie bez hamulców

Z kolei, w ramach przejętej w lipcu 2021 r. francuskiej sieci Mondial Relay, funkcjonowały 2 564 urządzenia Paczkomat® InPost. W Wielkiej Brytanii było to 4 835 maszyn, co oznacza wzrost o 53 proc. rok do roku.

Dane GUS wskazują, że przez pierwsze dwa miesiące tego roku rynek skurczył się aż o ok. 10-11 proc. Tymczasem my rozwijamy się wolumenowo, a więc odcinając efekt inflacyjny, w dwucyfrowym tempie. To oznacza, że rośniemy kosmicznie - tłumaczy Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

- W przyszłości utrzymamy Capex na podobnym poziomie, co oznacza, że porównywalna liczba maszyn będzie rozlokowana. Oczywiście akcenty coraz bardziej przesuwamy w stronę zagranicy. Większość naszych urządzeń stanie we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii - zapowiada Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

Jeśli chodzi o logistykę, to w Polsce InPost ma dwie centralne sortownie oraz 64 lokalne huby obsługujące przesyłki. We Francji spółka prowadzi również dwie centralne sortownie i około 40 mniejszych magazynów.

- Zakładamy, że aby uzyskać pokrycie, które operacyjnie pozwoli świadczyć usługi w standardzie next day, to musimy się zbliżyć do liczby 65-70 lokalnych hubów - wylicza Adam Aleksandrowicz, wiceprezes ds. finansowych InPost.

InPost nie podniesie cen

Rafał Brzoska uspokaja, że InPost nie planuje kolejnych podwyżek cen za usługi.

- Właśnie wdrożyliśmy podwyżkę na poziomie średnio około połowy poziomu inflacji. Nie zakładamy kolejnych w tym roku - przyznaje Rafał Brzoska.

Prezes podkreśla, że w przeciwieństwie do innych gigantów technologicznych, firma nie planuje zwolnień w grupie. Liczba etatów w dziale technologicznym w 2023 r. nawet się zwiększy.

- Stawiamy na rozproszoną formułę zatrudniania najlepszych specjalistów na świecie. Dzisiaj mamy otwarte rekrutacje w Polsce, w Portugalii, w Hiszpanii i we Francji. Kładziemy duży nacisk na sztuczną inteligencję. Nie ukrywam, że chcemy być liderem implementacji narzędzi. Już nad tym pracujemy. Sądzę, że InPost zaskoczy rynek wielokrotnie, a klienci to odczują na plus. Mam nadzieję, że będzie to bardzo widoczne w już w najbliższych miesiącach - zapowiada Rafał Brzoska.

W tym roku grupa zamierza zatrudnić około 500 - 600 osób.

Shopee zniknęło, InPost skorzystał

Zdaniem Rafała Brzoski, rynek w tym roku wolumenowo oscylować będzie w okolicach zera lub na lekkim plusie. Ostatnio dużym wydarzeniem było szybkie i szokujące zniknięcie z rynku Shopee.

- My rośniemy dwucyfrowo, więc ta sytuacja, albo w ogóle nas nie dotknęła, albo wpłynęła na nas pozytywnie. Rynek nie znosi próżni, więc rodzi się pytanie o losy milionów klientów korzystających wcześniej z Shopee - zastanawia się Rafał Brzoska.

Być może odwrócili się od zakupów internetowych, na co wskazywałyby dane GUS.

- Są aż nieprawdopodobne, bo wskazują, że przez pierwsze dwa miesiące tego roku rynek skurczył się aż o ok. 10-11 proc. Tymczasem my rozwijamy się wolumenowo, a więc odcinając efekt inflacyjny, w dwucyfrowym tempie. To oznacza, że rośniemy kosmicznie - wyjaśnia twórca InPost.

Sklep InPostu nie ma ambicji globalnych

Jak informuje Rafał Brzoska, uruchomiony przez InPost w lutym tego roku sklep Outofthebox.pl jest na razie platformą testową.

- Klienci będą mogli dzięki niej realizować przeróżne bonusy związane z programem lojalnościowym, który ruszy w tym roku. Na pewno nie będzie to nigdy marketplace konkurujący ze znanymi podmiotami działającymi na rynku polskim - zapowiada Rafał Brzoska.

