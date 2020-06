InPost ma już 7 tys. Paczkomatów

Paczkomat nr. 7 tys. stanął w Poznaniu.

- Kolejny Paczkomat o okrągłej liczbie to dla nas małe InPostowe święto. Maszyna ta stanęła w jednym z największych miast w Polsce w Poznaniu, przy ul. Doliny 11. Rozbudowa sieci odbywa się w niemal ekspresowym tempie – tylko w tym roku postawiliśmy już blisko 700 nowych maszyn. Wolumeny obsługiwanych przez nas przesyłek rosną skokowo, a olbrzymie zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe tylko zwiększa liczbę naszych klientów i potrzebę rozbudowy sieci o nowe lokalizacje - mówi Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.

Brzoska zaznacza, że choć Paczkomat nr. 7 tys. trafił do Poznania, to w tym roku na blisko 700 postawionych nowych maszyn, większość trafiła do niewielkich miejscowości, a nawet wsi. Tylko w tym tygodniu nowe Paczkomaty mają trafić m.in. Brzeszcza, Goszczy, Sulmierzyc, Zbójnej, Kodenia, Nowej Kornicy, Sulbiny, Puchaczowa, Łęczycy, Słupna, Malcanowa, Lipna, Gniewina, Kowalowa i Hrubieszowa.

- Bez względu na wielkość miejscowości, chcemy być tam, gdzie są nasi klienci. Popularność Paczkomatów zarówno w dużych miastach, jak i w tych całkiem małych nie zaskakuje. Aż 80 proc. kupujących w Internecie deklaruje, że najczęściej odbierają paczki w Paczkomatach. Wynik ten oznacza, że maszyny InPost są najczęściej wybieraną formą odbioru przesyłek z e-sklepów przez Polaków. Ogromnie dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzacie - podkreśla Brzoska.