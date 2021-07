InPost ma nowego partnera - drogerię internetową Azeta

Kontrakt obejmuje dostawę e-zakupów do Paczkomatów, do domu, zwroty oraz usługę wysyłki za pobraniem.

Tym samym klienci nowej e-drogerii zyskają możliwość szybkiego i wygodnego odbioru swoich przesyłek 24h/7 na terenie całej Polski.

Azeta jest właścicielem drogerii internetowych na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Marka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej EUROAPOTHECA, która prowadzi sieć hurtowni i sklepów detalicznych w krajach bałtyckich, Europie Środkowej i Wschodniej. Azeta.pl jest już czwartym e-sklepem marki.

Obecnie Azeta.pl dostarcza e-zakupy już następnego dnia do domu lub do punktów odbioru. Oferuje również dostawę tego samego dnia na terenie Warszawy. Już wkrótce usługa ta będzie także dostępna w kolejnych miastach. Odbiór paczek z Paczkomatów będzie dla klientów Azeta.pl atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych sposobów dostawy ich e-zakupów. Szybkość dostarczenia, największa w kraju i stale powiększana sieć odbioru, a tym samym komfort i wygoda kupujących to kluczowe zalety, jakie od teraz oferuje swoim klientom również nowa e-drogeria.

- Chcemy zapewnić klientom Azeta.pl maksymalnie dogodny sposób odbioru ich e-zakupów w dowolnym zakątku Polski już następnego dnia. Dlatego też nasz wybór padł na lidera zasięgu dostaw. Rozwój InPostu śledzimy od dłuższego czasu. Jesteśmy przekonani, że posiadanie w swojej ofercie opcji dostawy do Paczkomatów jest koniecznością. Polscy klienci cenią sobie ich dostępność, a zasięg Inpostu jest w tym przypadku imponujący. W naszej opinii podpisany kontrakt stanowi kolejny, niezbędny krok w kierunku najwyższej jakości obsługi klienta. Wierzymy, że zespół Inpost w sposób skuteczny odpowie na to zapotrzebowanie. Z uwagą przyglądamy się też innym, nowym usługom naszego partnera – mówi Mindaugas Raguotis, członek zarządu AZETA Sp. z o. o.

- Azeta jest jedną z największych firm e-commerce w regionie Bałtyku zajmujących się zdrowiem i urodą, a InPost jako niekwestionowany lider na polskim rynku chce pomóc marce w jeszcze szybszym rozwoju. Cieszymy się, że mamy takiego klienta w naszym portfolio i mamy nadzieję na dalszy rozwój naszej współpracy – mówi Patryk Radzik, Junior Global Account Manager, Inpost.

Azeta słynie z bardzo wysokiej jakości obsługi oraz atrakcyjnych ofert, wyróżniających ją na tle konkurencji. W ofercie nowej e-drogerii znajdują się kosmetyki i artykuły do pielęgnacji ciała znanych brandów oraz marek premium, takich jak Filorga, Institut Esthederm, Vichy czy Bioderma.