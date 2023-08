InPost uruchamia nową usługę, która tym razem celuje w bagaże lotnicze. O pomyśle poinformował dziś Rafał Brzoska.

InPost rozwija swoje usługi na rynku polskim, a niedawno wzmocnił swoją obecność w Wielkiej Brytanii.

Dziś Rafał Brzoska poinformował na Linkedin o usłudze, która kierowana jest do podróżujących samolotami.

Według danych InPost 62 proc. pasażerów odlatujących z Lotniska Chopina deklaruje zainteresowanie usługą nadania zatrzymanego przedmiotu poprzez Paczkomat.

Usługa rusza pilotażowo po testach na warszawskim Okęciu.

Przedstawiamy, jak skorzystać z nowej usługi.

Podróżujący z warszawskiego Lotniska Chopina, którzy przez pośpiech lub nieuwagę zapakowali swój bagaż podręczny przekraczając limity określone przez linie lotnicze, nie będą już musieli z niego rezygnować.

Usługa InPostu ma polegać na możliwości przesłania nadmiarowej części bagażu paczką pod wskazaną destynację. Chodzi także o przedmioty, których nie można przewozić w bagażu podręcznym.

- Od teraz pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina w Warszawie zyskają możliwość wysłania przez Paczkomat® InPost przedmiotów, których nie można przewozić w bagażu podręcznym, np. ostrych narzędzi lub płynów powyżej 100 ml. - pisze Rafał Brzoska.

Dodał, że usługa była testowana przez wiele miesięcy

Paczkomat dla pasażerów linii lotniczych stanie w strefie kontroli bagażu przy przejściu Fast Track E na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Usługa InPostu ma polegać na możliwości przesłania nadmiarowej części bagażu paczką pod wskazaną destynację. Fot. mat. pras.

Na czym polega usługa InPost na Lotnisku?

Przedmiot, który nie przejdzie kontroli bezpieczeństwa, a jego właściciel zdecyduje się na usługę Paczkomat, zostanie umieszczony w worku strunowym i odpowiednio oklejony.

Następnie pasażer, wycofując się z kontroli bezpieczeństwa, zostanie skierowany do przejścia Fast Track E, gdzie po wykupieniu „szybkiego przejścia”, w przygotowanym do tego miejscu będzie mógł zapakować przedmiot w karton o odpowiednim wymiarze i umieścić go w skrytce urządzenia Paczkomat®.

Przesyłkę nadaje się przez aplikację InPost Mobile. Paczkomat na Lotnisku Chopina umożliwia wysyłkę krajową do innego urządzenia InPost lub kurierem pod wskazany adres.

Po umieszczeniu przesyłki w urządzeniu, pasażer przejdzie kontrolę bezpieczeństwa już w strefie Fast Track.

– Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku to odpowiedzialne i trudne zadanie. Pracownicy tego obszaru muszą być bardzo skoncentrowani. Każdy przedmiot, który nie może zostać dopuszczony do transportu na pokładzie samolotu, to strata dla pasażerów - zauważa Anna Dermont, rzecznik Lotniska Chopina.

- Przepisy są jednak jasne i służą bezpieczeństwu nas wszystkich, dlatego próby przekonania operatorów strefy kontroli są bezskuteczne i jedynie wydłużają odprawę.

Proste rozwiązanie, jakim jest nadanie w urządzeniu Paczkomat, będzie ułatwieniem zarówno dla podróżnych, jak i dla pracowników lotniska.

Cieszymy się, że wspólnie z firmą InPost możemy zaoferować pasażerom to wyjątkowe rozwiązanie – dodała rzecznik.

W usłudze mają pomagać przeszkoleni pracownicy Lotniska.

Za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile klienci mogą też skorzystać z dodatkowych funkcjonalności, takich jak:

Multiskrytka.

Wydłużony czas odbioru.

Nadawanie bez etykiety – Szybkie Nadania.

Bezdotykowego odbioru przesyłek.

Śledzenia przesyłek.

Płatność za pobraniem (Blik, karta, portfel wirtualny).

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl