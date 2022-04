InPost otwiera nowe rynki dla e-commerce. Rafał Brzoska stawia na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny

W strategii długoterminowej InPostu energochłonność zawsze była traktowana priorytetowo. - Jeden kurier dowolnej firmy dziennie dostarcza około 765 paczek pod adres. Nasz kurier w piku świątecznym dostarcza około 1000 paczek bezpośrednio do odbiorców, a jeden paczkomat stojący w Warszawie w ciągu roku redukuje tyle emisji CO2, co dziewięć drzew. Im droższa będzie energia, tym większe będzie parcie rynku na dostawy zakupów e-commerce do paczkomatów. Będzie zwiększał się popyt na najtańszą i najlepszą formę dostawy - uważa Rafał Brzoska.

Jak InPost rewolucjonizował rynek

Pierwsze Paczkomaty postawiono w 2009 roku. Dziś infrastruktura InPost jest największą i najlepiej dostępną siecią odbioru i nadawania przesyłek w Europie – 19 tysięcy punktów, 17 tysięcy z nich działa w Polsce. Tylko w roku 2020 w ramach usług kurierskich i w paczkomatach firma obsłużyła 249 milionów przesyłek. - W zeszłym roku rozstawiliśmy 500 nowych paczkomatów. Większość stanęła w małych miasteczkach i w wioskach mających poniżej 500 mieszkańców. Większość kurierów dostarczała tam paczki co 2 dni, często w godzinach, gdy nikogo nie ma w domu. Rozstawiając paczkomaty we wsiach znowu jesteśmy prekursorem. Otwieramy nowe rynki dla e-commerce, a klientów ze wsi otwieramy na możliwość łatwego dostępu do rynku internetowego. To my jesteśmy gwarantem przychodów wchodzących do Polski biznesów. To my jesteśmy gwarantem zadowolenia ze sprzedaży dla nowych, wchodzących do Polski e-commerców - kontynuuje prezes InPostu .

Największy sukces biznesowy Polski w Europie

Ambicją Rafała Brzoski jest stworzenie największego sukcesu biznesowego Polski w Europie. Paczkomaty InPost są już dostępne w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W lipcu 2021 r., za cenę 513 mln euro, InPost przejął francuską firmę logistyczną Mondial Relay. To największa polska prywatna inwestycja zagraniczna. Dzięki niej Grupa InPost weszła na rynek przesyłek we Francji, na Półwyspie Iberyjskim oraz w krajach Beneluxu. Debiut na giełdzie EURONEXT-Amsterdam był największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii Europy.

- Uważamy, że rok 2021 był lepszy niż zakładaliśmy. Wypełniliśmy zobowiązania podjęte w związku z IPO, ze stycznia 2021. Wszystkie zadeklarowane cyfry udało się nam dowieźć, a niektóre nawet poprawić - mówi Rafał Brzoska. - Rynek na poziomie makro dramatycznie się zmienił, ale na to nie mamy wpływu. Poziom wzrostu 20 proc. rynku e-commerce prognozowaliśmy w pierwszej połowie roku 2021. Już jesienią mówiliśmy, że sytuacja jest inna i prognoza rynku to może być 12 proc. wzrostu. Teraz mówimy, że pewnie będzie on jednocyfrowy. Kluczowe będą ostatnie kwartały roku, bo pokaże się rzeczywisty impakt inflacji oraz oddziaływanie jakie wywrą na rynek zmieniające się stopy procentowe. Krótkoterminowo przygotowujemy się na ostre hamowanie gospodarki, jednak my jako firma urośniemy znacząco ponad rynek - przekonuje.

Poza biznesem można robić jeszcze więcej

5 mld podatków odprowadzonych do budżetu, konwój humanitarny do Ukrainy – Rafał Brzoska pokazuje, że poza biznesem można robić jeszcze więcej.

- Przez ostatnich kilka lat dotykała mnie opinia środowisk lewicowych, które określały mnie jako gorszego, a przedsiębiorców lubiła określać mianem oszustów, złodziei, krwawych kapitalistów. Nie można przez pryzmat takich wydarzeń jak AmberGold czy jemu podobnych oceniać całego społeczeństwa - mówi Brzoska. Polska jest jednym z nielicznych państw, gdzie status “przedsiębiorca” ma negatywne konotacje. - Społeczeństwo nie rozumie, co to jest PIT, CIT, ZUS. Ja postawiłem sobie za cel pokazać, że biznes ma ludzką twarz, Chcę zbudować dobry wizerunek przedsiębiorcy w Polsce i za granicą. Po wybuchu wojny, w ciągu czterech dni powiększyła się grupa przedsiębiorców, wspierających inicjatywę pomocy Ukrainie. Prezesi rzucili wszystko inne, żeby zorganizować coś, czego normalnie nie daje się zorganizować w 48 czy 90 godzin, gdzie została stworzona baza noclegowa, transport, konwoje humanitarne. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest miejscem, gdzie trzeba o tym mówić, że to jest właśnie to, co robią polscy przedsiębiorcy - podsumowuje Rafał Brzoska.