InPost uruchamia paczkomaty przy Delikatesach Centrum. Sieć liczy na wzrost obrotów

Dla obsługi rosnących wolumenów przesyłek InPost systematycznie rozwija swoją infrastrukturę logistyczną – uruchomił drugą po sortowni w Piotrkowie Trybunalskim centralną sortownię w podwarszawskim Mszczonowie. Ponadto firma rozszerzyła warszawską flotę samochodów elektrycznych o 40 nowych Nissanów e-NV200 XL Voltia. Samochody zapewniają zasięg do 200 km w mieście, 8m³ przestrzeni ładunkowej oraz ładowność 580 kg.



- Paczkomaty® InPost często stawiamy przy sklepach, centrach handlowych czy stacjach benzynowych. Nasze analizy wskazują, że pozwalają one zwiększać obroty handlowe nawet o 10 proc. Współpraca z Delikatesami Centrum to ważny krok w ekspansji naszej sieci, która trafi teraz pod sklepy popularnej sieci sklepów delikatesowych. Zalety Paczkomatów® doceniają Polacy, którzy wybierają tę formę dostawy częściej niż kuriera – co jest szczególnie ważne w czasie pandemii, gdyż jest to najbezpieczniejsza obecnie forma dostaw – zwraca uwagę Rafał Brzoska, prezes InPost.

- Współpraca z InPost i zwiększenie liczby Paczkomatów® przy sklepach naszej sieci pomaga niezależnym przedsiębiorcom prowadzącym Delikatesy Centrum w budowaniu konkurencyjności placówek w swojej okolicy – mówi Ewa Borowska, członek zarządu Delikatesy Centrum. – To duża wygoda dla robiących zakupy, a dla naszych franczyzobiorców szansa na zwiększenie liczby klientów, czy w praktyce po prostu większą sprzedaż. Badania pokazują, że współczynnik współkupowania wynosi przy tego typu usługach ok. 30 proc.. Oznacza to, że 3 na 10 konsumentów nadając lub odbierając paczkę w lub przy danym punkcie handlowym, zrobi przy tej okazji zakupy– dodaje Borowska.

Liczba Paczkomatów® (8000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4600 ). Paczkomaty® InPost dostępne są w Polsce także przy sklepach: Dino, Lidl, Kaufland, sieci sklepów Delikatesy Centrum organizowanych przez Grupę Eurocash, a także w Centrach Handlowych Auchan. InPost podpisał również umowę z siecią sklepów Auchan na dostawę Lodówkomatów oraz usługę dostaw door-to-door. Funkcjonalności maszyn InPost pozwalają na bezpieczne przechowanie i odbiór żywności, napojów oraz mrożonek zamówionych przez Internet w Auchan Direct. Według badań Kantar TNS aż 40 proc. kupujących w sieci chce odbierać zakupy spożywcze w Paczkomatach® InPost.